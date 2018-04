Acteur Peter Van den Eede koopt eerste Rode Kruissticker 10 april 2018

Acteur Peter Van den Eede heeft de eerste symbolische sticker van Rode Kruis Vilvoorde-Zemst aangekocht.





Op donderdag 19 april start de jaarlijkse stickerverkoop van het Rode Kruis. Via deze verkoop trachten 241 Rode Kruisafdelingen en 13.051 Rode Kruisvrijwilligers in Vlaanderen financiële middelen te vergaren om hun plaatselijke werking verder te kunnen zetten.





Dit jaar prijkt Robbedoes op de sticker naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de stripreeks. Niet alleen de Robbedoes-helden hebben een plekje gekregen op de sticker, maar ook acteur Peter Van den Eede, afkomstig is uit Hofstade, staat erop afgebeeld.





Hij siert niet alleen mee de sticker, maar is ook gangmaker van de bijbehorende mediacampagne. Via enkele ludieke filmpjes zet hij de man en de vrouw in de straat aan om de Rode Kruisticker 2018 te kopen. Het is het 21ste jaar op rij dat er een bekende inwoner uit Vilvoorde of Zemst werd uitgenodigd om deze taak te vervullen.





De prijs van de sticker bedraagt nog steeds 5 euro. Rode Kruis-Vilvoorde- Zemst verkocht in 2017 een recordaantal van 7.790 stickers.





