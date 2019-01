Aardebergstraat permanent ‘geknipt’ DBS

28 januari 2019

18u16 0 Vilvoorde De Aardebergstraat wordt vanaf eind volgende maand definitief doodlopend.

In de smalle straat zijn de afgelopen maanden rioleringswerken uitgevoerd door Aquafin. Het college van burgemeester en schepenen besliste nu om voortaan enkel nog plaatselijk verkeer toe te laten en het sluipverkeer richting Brussel te weren. Vanaf het einde van de werken – voorzien eind februari behoudens weerverlet – is de Aardebergstraat dan ook permanent ‘geknipt’.

De paaltjes tussen het voetpad en de middenberm op de gemeentegrens met Brussel blijven staan. Voetgangers en fietsers kunnen de straat steeds geheel doorkruisen. Bewoners mogen hun auto de straat nog wel in- en uitrijden.

Andere automobilisten kunnen gebruik maken van de Indringingsweg en de de Tyraslaan om richting Brussel te rijden. Deze straten zijn namelijk voorzien op dit verkeer.

“We sluiten weer een straat aan op het rioleringsnet, wat goed is voor de groene omgeving”, zegt schepen voor Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). “Tegelijkertijd bestrijdt de stad het sluipverkeer dat de files op de Ring wil vermijden via de Romeinsesteenweg en de Streekbaan. We kiezen resoluut voor de zwakke weggebruikers en de bewoners van de Aardebergstraat.”