900 Vilvoordenaars tekenen petitie tegen vuurwerk Dimitri Berlanger

01 februari 2019

15u01 0 Vilvoorde Dierenliefhebbers hebben vrijdagmorgen een petitie tegen het afsteken van vuurwerk overhandigd aan burgemeester Hans Bonte (sp.a). Zowat 900 mensen hebben getekend. De actie kwam op gang nadat Nieuwjaar – ondanks het verbod – toch wel bijzonder knallend werd ingezet in Vilvoorde met alle gevolgen vandien voor de dieren. Opnieuw zijn katten en honden weggelopen en een papegaai stierf zelfs van de schrik.

“Het wordt elk jaar erger en dus willen we een verbod in plaats van het huidige ‘gedoogbeleid’”, zegt initiatiefneemster Linda Moreels. “We zijn tegen knallend vuurwerk maar wel voor mens- en diervriendelijke alternatieven zoals geluidsarm vuurwerk, klank- en lichtshows en andere spektakels. Wij hebben daarover met burgemeester Bonte een constructief gesprek gevoerd. Hij steunt onze acties want er zijn ook dit jaar veel klachten over illegaal vuurwerk toegekomen op het stadhuis. Verschillende pistes zullen door de stad onderzocht worden en wij zullen op de hoogte worden gehouden van het verdere verloop. Voor welk alternatief precies gekozen wordt, zal in een later stadium worden meegedeeld.”