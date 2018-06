800 kinderen scoren met 'Wereldbekerstraat' 32 LANDEN VERTEGENWOORDIGD MET KLEURRIJKE OUTFITS, DANSJES EN WAVE DIMITRI BERLANGER

05 juni 2018

02u44 0 Vilvoorde Het voetbalfeest kan nu echt beginnen in de Zennestad. Bijna 800 schoolkinderen hebben gisterenmiddag de 'Wereldbekerstraat' officieel geopend. Een aantal handelaars nam het initiatief om van hun Guldenschaapstraat de meest sfeervolle straat te maken tijdens de komende Wereldbeker. 32 klassen brachten evenveel deelnemende landen zo actief en kleurrijk mogelijk in beeld. Het resultaat mocht gezien worden.

Alle klassen van het eerste tot het zesde leerjaar uit het Vilvoordse basisonderwijs konden zich kandidaat stellen om een land te vertegenwoordigen. De 32 klassen kregen op 7 mei tijdens een heuse wereldbekertrekking onder leiding van voetbalcoryfee Paul Van Himst een land toegewezen dat ze op een zo kleurrijke en opvallende manier in beeld moesten brengen.





En of ze zich op hun taak hadden gestort: piramides en farao's (Egypte), sombrero's en poncho's (Mexico), lama's (Peru) of dubbeldekkers (Engeland): ze passeerden allemaal de revue.





De kinderen maakten er een bont en kleurrijk spektakel van. De Portugese 'delegatie' had zelfs van elke speler een foto die de kinderen voor hun gezicht konden houden. Zelfs de Russische president Vladimir Poetin was er op die manier bij. Ook verschillende ambassadeurs en afgevaardigden van onder meer Argentinië, Marokko, Peru en Duitsland waren van de partij. Zelfs de 'All Blacks' van Nieuw-Zeeland hadden hun weg naar Vilvoorde gevonden. De verschillende delegaties mochten meteen zo luid mogelijk supporteren voor de decibelmeter. Vervolgens werden ze 'gekeurd' door de jury met bijhorend dansje. Als apotheose voerden de kinderen ook een flashmob uit op het wereldbekerlied van Natalia en ook een heuse (vlaggen)wave mocht niet ontbreken.





Spice Girls

"We hebben hier twee weken aan gewerkt", vertelt juf Sofie Vanden Broeck van basisschool De Groene Planeet, die zich met haar klas op Engeland mocht storten. Een dubbeldekker en de obligate 'pints' werden uitgebeeld met als toemaatje een dansje op de tonen van The Spice Girls. Engelser wordt het niet. "De leerlingen hebben ondertussen ook heel wat opgestoken. Zo beseften ze eerst niet dat Engeland maar een deel is van Groot-Brittannië. We gaan Engeland nu wel speciaal volgen tijdens de Wereldbeker. Voor de match tegen België maken we er samen een gezellig WK-avondje op school van."





Ook de organisatoren zijn tevreden. "Alles is supervlot verlopen", zeggen Sven Corbeel, Rik Scheire en Pieter Jacobs. "Dit was toch een dag dat die kinderen nooit meer zullen vergeten en daar draaide het uiteindelijk allemaal om. De aankleding van de straat blijft sowieso tot het eind van de Wereldbeker hangen."





Beste supporters

Servië (basisschool De Knipoog), Spanje en Mexico bleken - in die volgorde - uiteindelijk de beste supporters te hebben.