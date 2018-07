75ste Mosselkoers smaakt naar meer 11 juli 2018

De 75ste jubileumeditie van de Mosselkoers, georganiseerd door wielerclub Sport Voor Allen, stond gisteren alweer garant voor enkele uurtjes koersplezier rond de kerktoren in Houtem. De hoogzomer van de voorbije weken was even niet op de afspraak maar het bleef gelukkig wel grotendeels droog. De renners moesten achttien plaatselijke ronden rijden, goed voor 163 kilometer. In café 't Voorhof werd intussen de ene pot dampende mosselen na de andere geserveerd.





Het muzikale programma werd aangepast in functie van het WK-voetbal. 'Harmonie Sint-Hubertus' sloeg na onderling overleg een jaartje over. Zo kon 'Zakdoek' vroeger starten dan voorzien, meteen ook de ideale opwarming voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Frankrijk.





(DBS)