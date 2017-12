60.000 euro voor armoedeproject OCMW 03u00 0 Vilvoorde Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) geeft een subsidie van 60.000 euro voor een project van OCMW Vilvoorde dat zich specifiek richt op kwetsbare gezinnen waarvan de ouders weinig of niet werken.

Via een samenwerking met de Armoedevereniging (W)armkracht, de VDAB en het Huis van het Kind wil het OCMW proactiever te werk gaan. Het project 'Vilvoorde wil zijn dode hoek aanpakken' richt zich dan ook voornamelijk op die gezinnen waarvoor de stap naar het OCMW nog té groot blijkt te zijn.





Een maatschappelijk werker of 'outreacher' zal worden ingezet om - letterlijk - naar die kwetsbare doelgroep toe te stappen en hen thuis op te zoeken. Het is de bedoeling dat de maatschappelijk werker het vertrouwen wint en de thuissituatie en de nood aan ondersteuning zo goed mogelijk inschat. Vervolgens zorgt de maatschappelijk werker voor een doorverwijzing naar de gepaste hulp- en steunverlening of trajectbegeleider van VDAB. Het uiteindelijke doel is de gezinnen sterker en zelfredzamer te maken. (DBS)