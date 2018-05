40ste handelaar geeft Bazaar make-over 31 mei 2018

02u44 1 Vilvoorde Bazaar, het 'mini-Uplace' voor kleine zelfstandigen, krijgt op 2 juni een make-over. Die dag maken de pop-uprekken plaats voor 'Nova Vivo'.

De interieurwinkel richt de concept store in met vintage meubels die voor een gezellige sfeer zorgen waarin klanten zich echt thuis kunnen voelen. Zo worden zithoekjes ingericht met comfortabele stoelen en zetels waar de klanten zonder enige aankoopverplichting in mogen zitten. Vallen de meubels in de smaak, dan kunnen ze die ook kopen.





"Door een van onze ruimtes voor projecten zoals Nova Vivo ter beschikking te stellen, willen we handelaars en starters laten experimenteren met hun concept en zo meer winkels naar Vilvoorde trekken", zegt Bazaar-manager Gregory Meul. "We hopen binnenkort ook de handen in elkaar te slaan met het pas opgerichte Broeilab, om de opstart van een zaak nog gemakkelijker te maken."





Nieuw is ook dat je in de zithoekjes van Nova Vivo onder meer kookboeken, magazines, kinderboeken en romans vindt die je ter plaatse kunt doorbladeren. "Er is ook een rek voorzien waar mensen zelf een boek kunnen achterlaten met de bedoeling een andere lezer blij te maken. Of ze kunnen er een meenemen naar huis. Om het thuisgevoel compleet te maken, wordt de workshoptafel voor de gelegenheid omgetoverd tot spelletjestafel."





(DBS)