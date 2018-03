36.500 sigarettenpeuken minder op de grond door tegels 07 maart 2018

02u58 0 Vilvoorde De peukentegel, een rooster in de grond waarin rokers hun peuk kunnen werpen, maakt zijn naam meer dan waar. Op een jaar tijd zijn er namelijk 36.500 minder sigarettenpeuken op de grond gegooid. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoeksbureau.

De Zennestad wierp zich op als pioniersgemeente en installeerde zes dergelijke tegels aan de nieuwe busperrons. Schepen Katrien Vaes (Open Vld) wil nu ook nog andere drukke bushaltes voorzien.





In 2016 al werd bij wijze van proefproject een peukentegel geplaatst aan de ingang van het stationsgebouw. "Vilvoorde vervulde hiermee een pioniersrol", legt schepen Vaes uit. "Dat lokte heel wat reacties uit, ook negatieve. De tegels zouden namelijk roken aanmoedigen 'omdat het rokers nu eenmaal zo moeilijk mogelijk moet worden gemaakt'. We hebben ons echter niets aangetrokken van die hetze. We willen het gewoon zo proper mogelijk houden in onze stad."





Het experiment werd door de stad al vrij snel als positief ervaren. "De rokers maken er gebruik van, het vormt geen obstakel voor voetgangers en is gemakkelijk in onderhoud. Ook de kostprijs - 150 à 200 euro per stuk - is een meevaller. Om die reden koos Vilvoorde als eerste stad in Vlaanderen ervoor om samen met De Lijn de nieuwe busperrons aan het station allemaal te voorzien van een peukentegel."





De Mooimakers, het Vlaams samenwerkingsverband rond zwerfvuil en sluikstorten, stuurde een onderzoeksbureau naar Vilvoorde om het gebruik van de peukentegels te bestuderen. De resultaten zijn meer dan positief. "Peukje na peukje werd geteld. We weten nu dat dankzij de plaatsing van de 6 tegels er op jaarbasis maar liefst 36.500 peuken minder op de grond terechtkomen. Dat is een ongelooflijk succes."





Naast de peuken in de tegels komen er jaarlijks ook nog 6.500 peuken terecht in de vuilnisbakken op de busperrons. "Alle vuilbakjes zijn voorzien van uitdrukplaatjes. Er zijn dus eigenlijk geen excuses om peukjes toch nog op de grond te gooien."





Schepen Vaes wil nu nog meer drukke bushaltes in Vilvoorde voorzien van een dergelijke peukentegel. Daarvoor is het voorlopig wel wachten op een initiatief van De Lijn. "De vraag zal alleszins worden gesteld." (DBS)