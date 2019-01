300.000 euro voor reconversieproject Vilvoorde-Machelen DBS

17u51 0 Vilvoorde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) investeert 300.000 euro in de voortzetting van het project ‘Reconversie Vilvoorde-Machelen’.

Het oude industriële gebied op de grens tussen Vilvoorde en Machelen is een bijzonder strategisch gebied met een potentierijke locatie vlakbij de luchthaven, het spoor, water- en snelwegen en vlakbij Brussel. Het is een van de demografisch snelst groeiende gebieden van Vlaanderen.

De stad Vilvoorde, de gemeente Machelen, de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) en de provincie Vlaams-Brabant werken intensief samen om deze onderbenutte zone om te vormen tot een nieuwe stedelijke hefboomplek met een vermenging van functies, een kwalitatief openbaar domein met ruimte voor groen en water, en een duurzame ontsluiting voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en wagens.

Het gebied kent echter nog heel wat uitdagingen, zoals mobiliteitsdruk en bodemvervuiling. Ook de ligging nabij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vraagt specifieke aandacht.

Joke Schauvliege: “De voortzetting van het strategisch project is daarom cruciaal. De realisatie van diverse gebiedsgerichte plannen, de coördinatie van projecten rond mobiliteit en de monitoring van de effecten van de reconversie staan in deze nieuwe subsidieperiode op de agenda. Door de subsidiëring van dit project wil ik de transformatie naar een duurzame en toekomstgerichte toplocatie in Vlaanderen extra ondersteunen.”