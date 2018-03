28 mensen zonder papieren opgepakt bij grote controleactie 09 maart 2018

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in het arrondissement Halle-Vilvoorde 28 mensen zonder papieren opgepakt.





De controleactie 'Exit' was gericht tegen transmigratie, (verkeers)criminaliteit, inbraken en rondtrekkende dadergroeperingen. Tien lokale politiediensten van het arrondissement Halle-Vilvoorde, de luchtvaartpolitie van Brussels Airport, de wegpolitie en andere steundiensten van de federale politie namen deel. Op verschillende verbindingswegen en aan op- en afritten van de snelwegen werden controleposten opgesteld. Ook werden her en der patrouilles uitgevoerd. In totaal controleerde de politie 342 voertuigen en 220 personen, van wie er 28 illegaal in België bleken te verblijven. Zij werden overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarnaast had één automobilist drugs gebruikt, terwijl twee anderen opgepakt werden omdat ze drugs op zak hadden. De politie stelde tot slot nog elf processen-verbaal op voor verkeersinbreuken. (RDK)