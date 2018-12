22e veroordeling dreigt voor dertiger Ook kompaan is vaste klant van de rechtbank WHW

04 december 2018

14u18 0 Vilvoorde Twee onverbeterlijke rechtbankklanten riskeren 3 jaar cel voor verschillende diefstallen. Het openbaar ministerie was onder de indruk van het criminele palmares van het duo en vorderde daarom een strenge effectieve straf.

Sinds ze meerderjarig zijn hebben de twee er een gewoonte van gemaakt om veroordeeld te worden. De ene beklaagde, een 35-jarige Vilvoordenaar, heeft al 21 correctionele veroordelingen opgelopen, de tweede, een 36-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver, zit aan 19 correctionele veroordelingen. “U heeft sinds uw 18de verjaardag al 12 jaar in de cel doorgebracht”, klonk de onthutsende vaststelling van de procureur.

Drank en drugs

De twee gingen in de nacht van 29 op 30 juni op stap in Peutie en hadden daar in een resem personenwagens en bestelwagens ingebroken. Ze gingen aan de haal met werfmateriaal dat ze vervolgens aan Oost-Europese arbeiders wilden verkopen. Naar eigen zeggen hadden ze dat gedaan nadat ze de hele avond alcohol hadden gedronken en drugs hadden gesnoven. Eén van hen werd op heterdaad betrapt en vlakbij de caravan waar hij woonde, vond de politie ook het grootste deel van de buit terug. Zijn kompaan werd pas enkele weken later opgepakt. De twee bekenden de inbraken in de voertuigen maar betwistten dat ze ook verantwoordelijk waren voor een inbraak in een woning, zoals het parket voorhield.

Mildheid

Hun advocaten Cecile Kenis en Boris Reynaerts verzochten toch nog om enige mildheid van de rechtbank. “Beiden kampen met een zware drugsverslaving. Ze hebben daar op één nacht alles vernield wat ze de maanden voordien hadden opgebouwd, maar in de gevangenis zullen ze geen hulp krijgen voor hun drugsprobleem”, klonk het, “nochtans zoeken ze zeer actief naar begeleiding.” Uitspraak op 18 december.