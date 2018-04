19de editie Kunst in de Troost 14 april 2018

02u45 0

Voor de 19de editie van Kunst in de Troost zet het klooster Onze-Lieve-Vrouw van Troost opnieuw de poort open. In de besloten tuin en de verstilde kamers van het klooster zijn een pak kunstwerken te bekijken van 25 kunstenaars uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Naar goede gewoonte brengt Kunst in de Troost alle disciplines, van glas over keramiek tot brons, van fotografie tot olieverf. Je kan er terecht op zaterdag 14, zondag 15, zaterdag 21 en zondag 22 april van 14 tot 18 uur. Op maandag 23 april (jaarmarkt) van 11 tot 18 uur. De toegang is gratis. De opbrengst van de kunstverkoop is bestemd voor de restauratie van de Basiliek van Onze-Lieve- Vrouw van Troost. Meer info: www.facebook.com/kunstindetroost of www.kunstindetroost.be (DBS)