19 jaar cel voor “agressieve pervert” Wouter Hertogs

21 december 2018

15u34 0 Vilvoorde Pascal P. (45) is veroordeeld tot 19 jaar cel voor twee verkrachtingen. Hij kreeg 14 jaar voor het verkrachten en folteren van een jogster in Vilvoorde. Daarnaast kreeg hij 5 jaar cel voor het verkrachten en in elkaar slaan van zijn ex.

“Een extreem agressieve pervert”, omschreef de rechtbank de veertiger. “In beide gevallen ging de beklaagde zich te buiten aan extreem zwaar geweld. Meneer beseft ook helemaal de ernst van de feiten niet.” Ter staving van dit laatste haalde de rechter het ‘laatste woord’ van P. aan. Toen stak hij een scheldtirade af tegen zijn ex, die volgens hem ‘de oorzaak van alles’ is. De brutale verkrachting in een veld in Vilvoorde ontkende hij dan weer. Het zijn vooral deze feiten die als een horrorverhaal lezen. Het gebeurde op 3 september 2016, net na de start van het schooljaar, op een zaterdag. Kleuterleidster Nathalie H. ging zoals elke ochtend joggen, maar die dag kruiste Pascal P. haar pad. Hij draaide zich om en stormde op haar af. Hij gooide haar in een greppel en begon te slaan, tot ze geen weerstand meer bood. Vervolgens sleepte hij haar honderd meter mee naar een verlaten weide, ver van alle mogelijke getuigen. Daar vergreep hij zich op de meest gruwelijke wijze aan haar, terwijl het slachtoffer doodsangsten uitstond. Daarna liet hij de zwaar toegetakelde en halfnaakte vrouw achter. “Daar op die weide heb ik gevochten voor mijn leven en verloren”, vertelde ze ter zitting, “de vrouw die ik was, heeft het niet gered.” De verwondingen van de vrouw waren zo zwaar, dat ze nu - zelfs na verschillende operaties - nog altijd enkel vloeibare voeding kan eten.

Muts

Pas maanden later kon een verdachte geïdentificeerd worden. Op 13 juni 2017 had Pascal P. immers zijn ex-partner overvallen in hun stacaravan in Veurne. Hij had de vrouw verkracht en in elkaar geslagen. Het grote ‘geluk’ van de speurders was dat P. na de misdrijven op zijn ex zijn muts had weggegooid. De muts werd teruggevonden met zijn DNA erop. Dat DNA bleek overeen te komen met dat van de dader van de verkrachting in Vilvoorde, dat de dader achtergelaten had op het slachtoffer. En toch ontkent P. tot vandaag de dag dat hij de dader was van de verkrachting in Vilvoorde. “Moet een vergissing zijn”, klonk het vorige maand nog in de rechtbank.

1/1 000 000 000

Een uitleg waar de rechter geen geloof aan hechtte. Dat P. die 3e september in Vilvoorde was bleek immers uit getuigenverslagen. Bovendien had het slachtoffer hem uit een line-up gehaald. “En de kans dat er een vergissing is gebeurd met het DNA is minder dan 1 kans op 1 miljard”, benadrukte de rechter. Naast de gevangenisstraffen van 5 en 14 jaar werd hij ook veroordeeld tot een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 10 jaar. “We zullen zien of er beroep zal worden aangetekend”, reageerde zijn advocate Saskia Kerkhofs.