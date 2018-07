18 nieuwe klassen voor basisschool De Puzzel 03 juli 2018

02u52 0 Vilvoorde De nieuwbouw en uitbreidingswerken aan de stedelijke basisschool De Puzzel in Koningslo zijn afgerond. Vanaf volgend schooljaar kunnen de leerlingen hun intrek nemen in 18 nieuwe klassen. Een verdubbeling van de capaciteit, want de uitbreiding is goed voor maar liefst 216 nieuwe plaatsen.

"In de nieuwbouw is er plaats voor acht kleuterklassen, zeven klassen voor lager onderwijs en drie zorgklassen", legt Onderwijsschepen Jo De Ro (Open Vld) uit. "Daarnaast werd er ook een nieuwe refter met bijhorende keuken en berging gebouwd. In het bestaande gebouw worden binnenkort nog enkele ruimtes verbouwd en gerenoveerd zodat een nieuw onthaal kan worden ingericht."





5,5 miljoen euro

Het kostenplaatje beloopt zo'n 5,5 half miljoen euro waarvan de stad Vilvoorde zo'n 3 miljoen euro zelf betaalt. De rest komt vanuit Vlaamse capaciteitsmiddelen. "Aangezien het stedelijke onderwijs als enige onderwijsnet actief is in Koningslo en dit een van de snelst groeiende wijken van Vilvoorde is, was een investering in de uitbreiding maar ook in de kwaliteit van de onderwijsinfrastructuur meer dan noodzakelijk."





De investering stopt niet bij de school alleen. Het bestaande culturele centrum én de sportinfrastructuur op dezelfde campus worden afgebroken en vervangen door een moderne cultuur- en sporttempel. De totale investering voor deze werken bedraagt ook zo'n 5,5 miljoen euro.





(DBS)