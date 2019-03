14-koppige drugsbende opgerold WHW

18 maart 2019

10u49 0 Vilvoorde Veertien leden van een drugsbende zijn vorige week opgepakt. Zes verdachten werden ook onder aanhoudingsbevel geplaatst, terwijl de acht anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

De bende was actief in de Wijnheuvelenwijk en de Paviljoenwijk in Schaarbeek. In een eerder onderzoek naar een andere bende stelden de speurders vast dat één van de verdachten drugs bewaarde voor een tweede bende, die van de Wijnheuvelen- en Paviljoenwijk.

De speurders probeerden daarop ook die bende bloot te leggen en concentreerden zich daarbij niet zozeer op de kleine dealers, maar vooral op de belangrijke leveranciers. Eén en ander leidde dinsdag en woensdag tot zeventien huiszoekingen in Schaarbeek, Brussel, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Vilvoorde. Daarbij kon de politie 16.485 euro, 356 gram cocaïne, 735 gram heroïne et 200 gram hasj in beslag nemen. De politie pakte ook 23 personen op.

Daar waren ook enkele administratieve aanhoudingen bij. Veertien van de opgepakte personen werden voor de onderzoeksrechter geleid, die hen allemaal in verdenking stelde en zes van hen ook onder aanhoudingsbevel plaatste.