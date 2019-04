120 jaar muziek in Houtem Dieter Nijs

08 april 2019

23u15

Bron: Dieter Nijs 0

Zo lang is het geleden dat enkele Houtemnaren besloten om samen muziek te maken. Ze richtten de Koninklijke Harmonie Vlaams en Vrij op en gingen er onophoudelijk mee door. Eind maart vierden ze die merkwaardige verjaardag met het concert ‘Fiesta Latina’ in CC Bolwerk in Vilvoorde.

Waarschijnlijk was Houtem 120 jaar gelden een stil dorpje. Sinds KH Vlaams en Vrij opgericht werd kwam daar verandering in. “Er kwam veel muziek in een geest van vriendschap en ongebondenheid”, zeggen de bestuursleden 120 jaar later. Voor de feestviering bestelden ze een grote taart waarvan een jaar lang gesmuld zal worden. Dat festijn startte al op 23 maart met Fiesta Latina met gastvedetten Belle Perez en Kim Debrie.

Een verjaardagsfeest is voor de KH duidelijk geen eindpunt. Ze maken promotie voor hun gerichte jeugdwerking en zoeken dapper financiële steun voor muziekonderricht en professionele begeleiding bij repetities en optredens.

Hun steunpilaar bij dit alles is dirigent Rudy Croon (1972). Hij is een man van de streek (Vilvoorde), speelde vanaf zijn zevende bugel en kiest in 1986 voor trompet. Hij wordt meester in de orkestinstrumenten (trompet) aan de K. Muziekconservatorium in Brussel (1997), volgt bijkomende opleidingen in Zweden, Maastricht, Koblenz, Vicenza, Mons en Berlijn en wordt muzikant bij de Kon. Munt, het Vlaams Radio-orkest en het Filharmonisch orkest van Vlaanderen. Hij wordt in 2004 directeur van de Academie voor Muziek en Woord van Sint-Lambrechts-Woluwe en Ukkel.