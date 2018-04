10 miljoen euro voor 'missing link' FIETSSNELWEG BOOM-BRUSSEL BINNEN TWEE JAAR VOLTOOID DIMITRI BERLANGER

13 april 2018

02u49 0 Vilvoorde De Werkvennootschap start in november met de aanleg van de 'missing link' in de fietssnelweg F23 in Vilvoorde en Grimbergen. Het huidige fietspad vol putten wordt vervangen door een gloednieuw exemplaar van vier meter breed. Prijskaartje: 10 miljoen euro.

Het traject van de Kanaalroute Noord, de fietssnelweg die Boom en Brussel verbindt, loopt langs de N260, de Brusselsesteenweg, tussen de Verbrande Brug en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. "Het huidige fietspad is er niet overal veilig en vrijliggend", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. "Op sommige plaatsen is het zelfs onbestaande. Net op die plaatsen ligt de rijweg er zeer gevaarlijk bij onder meer door de vele putten. We willen nu komaf maken met deze gevaarlijke verkeerssituatie."





Woon-werkverkeer

Dit project moet van de fiets een volwaardig alternatief voor het woon-werkverkeer maken en mensen stimuleren zo vaak mogelijk de fiets te gebruiken. "Ik wil Vlamingen verleiden om ook in het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). "Deze vlotte en veilige fietsverbinding wordt een keihard argument om je auto te laten staan."





Een vrijliggend fietspad met een breedte van 4 meter moet van de Kanaalroute Noord een comfortabele, kwalitatieve en veilige fietssnelweg maken. "Waar conflicten met vrachtverkeer kunnen opduiken, wordt de fietssnelweg zo ingericht dat fietsers voldoende in de kijker worden geplaatst en hun route op een zo veilig mogelijke wijze kunnen verderzetten. Ook de groene invulling van de zones rondom zal bijdragen tot de kwaliteit van deze fietssnelweg. Naast het fietspad wordt de weginfrastructuur aangepakt. Het wegdek wordt volledig heraangelegd en heringericht om de omgeving leefbaarder en de verkeerssituatie veiliger te maken. Onder het wegdek wordt de riolering vernieuwd." Op verschillende plaatsen takken andere fietsroutes aan op de Kanaalroute Noord. Langs het traject zijn ook verschillende bushaltes voorzien en in de toekomst is ook aansluiting mogelijk met de Ringtrambus. De werken aan het traject zullen twee jaar duren.





Voetgangersbrug

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) reageert tevreden. "Met de realisatie van de fietssnelweg wordt een volwaardig alternatief geboden voor de auto en is een snelle, gezonde en veilige verplaatsing per fiets naar Mechelen of Brussel haalbaar. De toekomstige aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over het kanaal en, hopelijk, een volwaardige pendeldienst over het water moet het overtollig autoverkeer in Vilvoorde fors kunnen terugdringen."