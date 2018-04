1 mei-feest op Brabantplein 27 april 2018

02u30 1

Sp.a Vilvoorde en Sp.a Machelen organiseren op dinsdag 1 mei een familiedag voor jong en oud op het Brabantplein in Vilvoorde. Je kan er genieten van optredens van de DB-Band, Zakdoek én Sergio. Voor de allerkleinsten is er ook gratis rand-animatie voorzien. De toegang is gratis, iedereen is welkom. (DBS)