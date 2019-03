1.600 bezoekers uit de bol op zevende editie Skoetefest Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

11u00 2 Vilvoorde Zo’n 1.600 jongeren hebben zaterdagavond genoten van de zevende editie van het mini-festival Skoetefest. Twintig artiesten gaven het beste van zichzelf in het Ruiterijcomplex in Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde. Grote namen én lokaal talent wisselden elkaar af op de vier podia.

Na een uitbundige feestnacht spreek Annelies De Roover, die het mini-festival mee organiseert, van een succeseditie. “We waren al volledig uitverkocht om 00.15 uur, er zijn in totaal 1.600 bezoekers langsgeweest.” De feestnacht verliep ook zonder grote incidenten.

Nieuw dit jaar was de ‘Secret Stage’, een geheim podium waar bezoekers konden genieten van verschillende optredens. “Onze ‘Secret Stage’, een podium waarvan de locatie strikt geheim bleef, werd enorm gesmaakt. De bezoekers van het Skoetefest moesten zelf op zoek naar dit geheime podium”, vertelt Annelies.

Gebouwen Scouts en Gidsen

De opbrengsten van het mini-festival worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe lokalen voor de Scouts en de Gidsen van Vilvoorde. Vier jaar geleden kregen ze plots te horen dat ze uit hun lokalen in de Verbindingsstraat moesten. De stad besliste daarop om samen met de scouts aan een oplossing te werken. “De nieuwe lokalen aan sporthal Hazeweide krijgen intussen vorm. De eerste steen werd in december gelegd, maar we zijn er nog niet.”