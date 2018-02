"Zoiets verzint zelfs 'De Ideale Wereld' niet " STAD LAAT KRAKKEMIKKIGE VOETPADEN ENKEL AAN OPRITTEN HERSTELLEN DIMITRI BERLANGER

22 februari 2018

02u54 0 Vilvoorde Van half werk gesproken: de stad heeft in de wijk Koningslo een aantal voetpaden hersteld. Maar ook niet helemaal... In de Arendlaan en de Valkenlaan werd het trottoir namelijk enkel en alleen heraangelegd pal voor de opritten van de huizen. De stukken tussen de opritten bleven onaangeroerd.

De voetpaden in Koningslo en bij uitbreiding in de meeste buitenwijken liggen er niet altijd even goed bij. In Koningslo ging de stad intussen aan de slag in onder meer de Arendlaan en de Valkenlaan.





De manier waarop dit is gebeurd wekt wel heel wat verwondering: enkel en alleen de stukjes voetpad net voor de opritten werden hersteld. Daartussen bleef het oude voetpad liggen. Je krijgt dus twee meter hersteld voetpad, dan drie meter voetpad dat er heel krakkemikkig bijligt, dan weer twee meter hersteld voetpad,...





Knip-en-plakwerk

De bewoners van de Valkenlaan zien het met lede ogen aan. "Het is ongelooflijk. Wat een gefoefel", zeggen Magda Hauwaerts (69) en Hubert Servranckx (72). "Er was geen budget meer hebben we gehoord. Maar dit moet toch ook geld gekost hebben... Het lijkt nergens op en binnen de kortste keren zullen ze waarschijnlijk kunnen herbeginnen. Voor oudere mensen is het sowieso verschrikkelijk om hier te moeten stappen. De voetpaden liggen heel ongelijk met links en rechts ook nog eens putten. Vooral als het regent is het niet te doen. Dit is weggesmeten geld. Waarom herstellen ze niet eerst de ene kant volledig en dan pas de andere?"





Ook oppositiepartij CD&V spaart haar kritiek niet. "Dit kunnen zelfs de scenaristen van 'De Ideale Wereld' niet verzinnen", fulmineert fractieleider Peter Van Kemseke. "De mensen vrezen terecht dat de waarde van hun huizen daalt. Dit is echt te gek voor woorden. Ik vraag de stad onmiddellijk te stoppen met dit surrealistische knip-en-plakwerk."





Volgens CD&V investeert de stad wel in het centrum maar gaan de wijken er in sneltreintempo op achteruit. "In sommige wijken zijn de voetpaden in zo'n slechte staat dat mensen letterlijk tegen de grond gaan. Dit wordt echt een probleem voor veel senioren in onze stad."





Restbedrag

Schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) pareert de kritiek. "De stad beschikt over een jaarlijks budget voor vernieuwing van het openbaar domein van 1,25 miljoen euro. Alle straten en voetpaden in Vilvoorde zijn opgenomen in een objectieve normering en krijgen een quotering, gaande van heel goed tot heel slecht. Spijtig genoeg zijn er meer straten in slechte staat dan dat er beschikbare middelen zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Maar tijdens deze legislatuur werd er wel degelijk heel wat geïnvesteerd in de wijk Koningslo."





"Slechts een gedeelte van de voetpaden, d.w.z. enkel de stukken ter hoogte van de inritten, bevond zich in zeer slechte staat. De volledige heraanleg van het voetpad was dan ook niet te verantwoorden naar andere straten toe", gaat de schepen verder. "Aangezien we nog over over een 'restbedrag' beschikten, werd ervoor geopteerd om deze delen van het voetpad alsnog aan te pakken. Het gaat dus over inzet van middelen op plaatsen waar er normaliter de eerste jaren niets zou gebeuren. Momenteel valt het verschil tussen de aanleg van de nieuwe en de oude stukken nog extra op maar door veelvuldig gebruik zal dit kleurverschil verdwijnen."





