"Ze rijden hier alles kapot (en te snel)" KANAALPARK IS SLUIPVERKEER EN GEDRAG VAN KOERIERDIENSTEN BEU DIMITRI BERLANGER

31 januari 2018

02u26 0 Vilvoorde Bewoners van de twee grote woonblokken Tybeert en Cantecleer in het KanaalPark zien hun rust danig verstoord worden. Vooral het sluipverkeer werkt hen op de heupen. "Zowat vijftig automobilisten per dag", zegt Marc Aelbrecht. "En vaak rijden ze ook nog veel te snel. Bovendien worden ook grasperken en voetpaden geregeld kapot gereden."

De appartementsblokken Tybeert en Cantecleer werden zo'n acht jaar geleden gebouwd als één van de eerste exponenten van het stadsvernieuwingsproject. Er ontstond een nieuwe wijk, KanaalPark genaamd, waar ook wijlen Jean-Luc Dehaene en zijn vrouw Celie destijds een appartement kochten.





Het was dan ook de beloofde rust aan het water die veel kopers aansprak, maar die rust blijkt nu geregeld verstoord te worden. Op de smalle baan geldt eenrichtingsverkeer, maar heel wat weggebruikers vegen daar hun voeten aan. En dat zijn de bewoners stilaan beu. "Het loopt de spuigaten uit", zeggen Marc Aelbrecht, Isabelle Cooreman en Julien De Boeck. "Ze proberen hier een kortere route vanaf de Schaarbeeklei te forceren. Dat hier eenrichtingsverkeer geldt, houdt hen niet tegen. En ze vlammen dan ook vaak nog. Durf je iets te zeggen, dan mag je op een middelvinger rekenen."





"Daar komt nog bij dat sommigen hier gewoon over de brede voet- en fietspaden rijden, al naargelang het hen uitkomt", vervolgt Marc. "Het gaat om mannen die hier aan het werk zijn, maar ook de postbezorgers generen zich niet. Ze kunnen nochtans gemakkelijk via de andere kant rijden. De stad wuift onze zorgen vaak weg, maar ondertussen verloedert het hier snel. We zullen zien hoelang het zal duren om dat allemaal te herstellen. Als ze nu op dat voetpad een bloembak zouden neerpoten, dan is het probleem meteen deels opgelost. En het kost nauwelijks iets."





Extra controles

"De problematiek is ons welbekend", reageert burgemeester Hans Bonte (sp.a). "En het is een feit dat het een permanente zorg blijft, ondanks controles en waarschuwingsborden. Automobilisten willen vooral de files aan de rotonde vermijden, en dus schieten ze ter hoogte van de Quick door de Havenstraat tot aan het kanaal, om dan zo in tegenrichting door het KanaalPark te rijden. We zullen het aantal controles moeten opvoeren..."





Ook van de kapotgereden paden en grasperken heeft Bonte weet. "Je houdt het inderdaad niet voor mogelijk wat sommige bestuurders allemaal uithalen. En dan gaat hier inderdaad ook vaak over koerierdiensten en bpost. Onze klachten worden door het postbedrijf ook overgemaakt aan de interimkrachten en jobstudenten. We mogen echter ook niet veralgemenen: dit blijft het werk van enkelingen. De brandweg naast Tybeert mag overigens wel gebruikt worden voor de huidige werken in het Tuchthuis." Bpost laat intussen weten dat de zaak onderzocht wordt.