‘Winters Vilvoorde’ toont haar groot hart Jasmijn Van Raemdonck

23 december 2018

15u49 0 Vilvoorde Op de vernieuwde Grote Markt kunnen bezoekers de hele kerstvakantie lang de sfeer opsnuiven op ‘Winters Vilvoorde’. Het pronkstuk van het feest is ongetwijfeld de spiegeltent. Die was zondag het decor voor de binnenspeeldag waarmee de vzw ‘1001 schakels’ geld in het laatje brengt voor het goede doel.

Het winterfeest in Vilvoorde werd vrijdag afgetrapt op de Grote Markt. De spiegeltent werd zondag het terrein van kinderen tussen 3 en 12 jaar. Zij leefden zich er uit op de binnenspeeldag van de vzw 1001 schakels die het welzijn van jongeren wil verbeteren. “De kleinsten kunnen hun energie kwijt op het springkasteel, maar ze kunnen ook langs gaan bij de snoepjesbar of zich laten schminken”, vertelt Chadia Touidi van 1001 schakels.

Kleuterklasjes in Marokko

De opbrengsten van de dag gaan integraal naar een humanitair project dat de jongeren van 1001 schakels hebben opgestart. “Onze jongeren zijn al sinds april bezig om geld in te zamelen voor de bouw van twee kleuterklassen in Marokko”, legt Chaida uit. “In de paasvakantie trekken ze zelf tien dagen naar daar om de klasjes te schilderen en in te richten Het geld dat vandaag wordt opgehaald zal dus goed van pas komen.”

De spiegeltent werd vrijdag al feestelijk geopend tijdens de start van ‘Winters Vilvoorde’ met een retro dansfeest waarbij een live band met muziek uit de jaren ’50 het ritme aangaf. Nog tot 6 januari kan iedereen de sfeer komen opsnuiven.