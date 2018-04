"Wij zijn omrijden en files beu" BEWONERS NIET BLIJ MET BLOKKADE VAN BRUGJE DIMITRI BERLANGER

13 april 2018

02u48 0 Vilvoorde De inwoners van de Trawoolstraat ergeren zich dood. Van de ene dag op de andere wonen ze in een eenrichtingsstraat. Het brugje aan de Correctiedreef werd zonder overleg afgesloten. Met een petitie proberen ze het tij te keren, maar voorlopig zonder succes.

Buurtbewoners van de Trawoolstraat stelden begin december tot hun ontzetting vast dat de toegang tot hun straat opeens veranderd was. "En dit zonder ons te raadplegen of ons hiervan op de hoogte te stellen", zeggen buurtbewoonsters Danielle Montel en Patricia Vandesande.





De brug tussen de Correctiedreef en de Trawoolstraat werd geblokkeerd met betonblokken. "Daardoor zijn we verplicht via de Schaarbeeklei tot aan de rotonde te rijden en dan gewoon terug te keren in de tegenovergestelde richting, om zo uiteindelijk, via de Kasteelstraat en de Tuchthuisstraat de Trawoolstraat te bereiken. De grootste nachtmerrie voor elke automobilist, want zoals iedereen weet staan er daar steevast files. Wij verliezen daardoor minstens een kwartier tot zelfs een half uur. Bijna alle dagen, op om het even welk uur en zelfs in de weekends, sta je er aan te schuiven."





Het komt nog allemaal bovenop het feit dat de Tuchthuistraat een paar jaar geleden veranderd werd in een eenrichtingsstraat. Daardoor kunnen de bewoners niet meer langs daar naar het centrum en zijn ze ook al verplicht om om te rijden langs de Schaarbeeklei en de problematische rotondes. "Je moet ook weten dat de Trawoolstraat een heel korte straat is, amper 200 meter. Dus als we niet het geluk hebben om meteen een parkeerplaats te vinden, zijn we verplicht om een tweede keer, helemaal rond te rijden... We vragen de stad dan ook om de brug opnieuw open te stellen."





Veiligheidsmaatregel

Maar dat laatste lijkt er niet in te zitten. "We hebben die brug om veiligheidsredenen afgesloten", zegt burgemeester Bonte. "Die is namelijk niet voorzien op zwaar verkeer. Vrachtwagens zoeken ook langs daar hun weg als er file staat aan de rotonde, met dank aan systemen als gps en Waze... Het risico dat de brug doorzakt is gewoon te groot." Bonte begrijpt wel dat het vervelend is voor de buurtbewoners. "We willen dan ook bekijken of we de rijrichting in de buurt, onder meer in de Tuchthuisstraat, niet kunnen omkeren", zegt hij. "Dan kunnen ze toch al zonder omwegen naar het centrum rijden. We moeten wel vermijden dat een by-pass te creëren waardoor het verkeer op de Schaarbeeklei langs daar toch weer een doorgang zou zoeken."