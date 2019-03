“Wij zijn het beu, red het milieu”: klimaatmars trekt door Vilvoordse binnenstad DBS

15 maart 2019

15u51 0 Vilvoorde Een honderdtal leerlingen zijn vrijdag door het centrum van Vilvoorde getrokken in een heuse ‘klimaatmars’. Daarbij leerlingen van Het College en kinderen van basisscholen Kaleido en Heilig Hart. Daarbij werden heel wat kleurrijke spandoeken en borden meegedragen en leuzen gescandeerd als ‘Wij zijn het beu, red het milieu’.

Na een toespraak van Youth for Climate Vilvoorde trokken de jongeren onder politiebegeleiding en met stewards via de Leuvensestraat naar het station om terug te keren via de Stationslei. “Onze eisen zijn duidelijk”, zegt Jonas Soete van Het College. “Er moeten dringende bindende maatregelen komen om de uitstoot van C02 tot nul te herleiden en dat zo snel mogelijk. Het is positief dat er zoveel mensen op straat komen. Maar we zijn nu tien weken ver en het enige wat de politici zeggen is dat ze goed bezig zijn en dat we het klimaat gaan redden door het licht uit te doen en de verwarming wat lager te zetten. Daarom stappen we hier vandaag door Vilvoorde.”