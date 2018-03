"Wij maken dé Wereldbekerstraat" DRIE HANDELAARS WILLEN 800 SCHOOLKINDEREN ALLE DEELNEMENDE VOETBALLANDEN LATEN UITBEELDEN DIMITRI BERLANGER

09 maart 2018

02u35 0 Vilvoorde Drie lokale handelaars willen de Guldenschaapstraat in juni tijdens het WK voetbal in Rusland omtoveren tot dé 'Wereldbekerstraat'. "We gaan alle 32 deelnemende landen een plaats geven", zegt kapper Sven Corbeel. "Hiervoor hebben we een oproep gelanceerd naar alle Vilvoordse scholen én ambassades. Intussen willen we ook zo veel mogelijk vlaggen en ander materiaal bijeen krijgen om heel de straat weer te versieren."

Kapper Sven Corbeel, restauranthouder Pieter Jacobs en krantenwinkeluitbater Rik Scheire zijn niet aan hun proefstuk toe. Tijdens het WK in 2014 en het EK in 2016 maakten ze van de Guldenschaapstraat al een echt 'Rode Duivelsstraat' met behulp van kleurkrijt, tekeningen, lintjes en wimpels, ballonnen en vooral veel vlaggen aan de gevels van de woningen. Een en ander komt ook de sociale samenhang ten goede want in de straat wonen een pak nationaliteiten. "En die doen bijna allemaal graag mee."





"Maar nu voor het WK in Rusland schakelen we nog een versnelling hoger", wrijft Corbeel zich in de handen. "We beperken het deze keer niet enkel tot de Rode Duivels maar breiden uit tot alle deelnemende landen. We gaan de Guldenschaapstraat ombouwen tot een sfeervolle 'Wereldbekerstraat'. Hiervoor hebben we een oproep gelanceerd naar alle Vilvoordse scholen. Alle klassen van het eerste tot het zesde leerjaar kunnen zich kandidaat stellen om een land te vertegenwoordigen."





'Wereldbekertrekking'

"Als er zich meer dan 32 klassen kandidaat stellen zullen we op basis van hun motivatie een selectie maken. Zij worden vervolgens uitgenodigd op maandag 7 mei in restaurant Tante Germaine voor een echte 'wereldbekertrekking', waarbij elke klas een land wordt toegewezen. We hebben er goede hoop op dat we niemand minder dan voetbalicoon Paul Van Himst kunnen strikken om deze loting in goede banen te leiden."





"De bedoeling is dat al die kinderen op een zo kleurrijke en opvallende manier het toegewezen land in beeld komen brengen op maandag 4 juni tijdens de inhuldiging van onze 'Wereldbekerstraat'. Dat zal met vlaggen zijn, typische klederdracht, ballonnen en al wat je maar wil. De drie meest opvallende klassen krijgen ook een mooie prijs. We verwachten 800 kinderen die dag dus dat wordt één groot feest... Ook alle ambassades hebben we intussen al aangeschreven met de vraag of ze ons vlaggen bezorgen of iets anders dat symbool staat voor hun land. Ze mogen zelfs de ambassadeur zelf langssturen als ze dat willen... (lacht)."





De organisatoren gaan zelf ook nog heel wat feestelijke prullaria laten maken. "Maar we willen wel een oproep lanceren dat mensen ons ook al zo veel mogelijk materiaal aanleveren. Vooral heel grote vlaggen zijn welkom.





Ook andere opvallende attributen gelinkt aan de deelnemende landen mogen ze altijd bij mij in het kapsalon komen binnenbrengen." Het WK voetbal in Rusland vindt plaats van 14 juni tot en met 15 juli.