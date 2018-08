"We zijn onderbroken telefoontjes beu" BEWONERS FAUBOURG HEBBEN HARDNEKKIGE PROBLEMEN MET PROXIMUS DIMITRI BERLANGER

10 augustus 2018

02u35 0 Vilvoorde De wijk Faubourg heeft het collectief gehad met Proximus. Telefoontjes van bewoners verlopen al twee maanden met horten en stoten. Klagen haalt niets uit, urenlange telefoontjes met de klantendienst of een nieuwe simkaart evenmin. Hallo Proximus?

"Hallo?" De bewoners van de wijk Faubourg moeten het de voorbije twee maanden meer herhalen dan hun lief is als hun gsm-lijn weer eens slecht of verbroken is. De klanten van Proximus zijn het dan ook grondig beu. "Je kunt geen gesprek meer voeren of de lijn wordt onderbroken."





"Zowel buiten als binnen valt de lijn steevast weg", zegt bewoner Mark Leys. "Ik heb vaak maar één 'blokje' ontvangst. Ze hebben intussen in de Proximus-winkel in Vilvoorde al mijn simkaart nagekeken, maar niets gevonden. Ik kan mijn gsm binnensturen voor onderzoek, maar een vervangtoestel krijg ik niet. Dus dan doe ik dat niet. We hebben ook de indruk dat het stelselmatig verergert. De lijn wordt dikwijls onderbroken na 20 à 30 seconden. Mijn twee zonen zijn momenteel op vakantie in Kreta en Frankrijk. Zij weten intussen al dat ze op de vaste lijn moeten bellen."





Ook bewoner Filip Eerdekens kan over de problematiek meespreken. "Eerst luidde het dat mijn simkaart stuk was, maar toen die vervangen werd bleef hetzelfde probleem bestaan. 'Het ligt aan uw gsm', was dan vervolgens de conclusie. Dus heb ik mij een nieuwe gsm laten aansmeren met bijhorend abonnement dat vijf euro duurder uitvalt. De gsm was dan wel goedkoper, maar ik hang hier wel twee jaar aan vast. En zo zijn er nog mensen. Dit is niet ernstig meer, want de problemen blijven ook nu even groot. Dit is nu al twee maanden aan de gang. Ik heb al uren aan de telefoon gehangen met de klantendienst. 'Ze kunnen niks doen', zeggen ze. Telefoons worden zelfs afgegooid. Feit is dat er eindelijk iets aan gedaan moet worden."





Torenkraan

Volgens Proximus heeft men de oorzaak van de problemen intussen achterhaald. "Aan de basis lag blijkbaar de plaatsing van een torenkraan voor een bouwwerf", zegt woordvoerder Jan Margot. "Die stond blijkbaar het bereik van een zendmast in de weg. De mensen zien dan wel de streepjes van de dekking op hun gsm, maar de kwaliteit is te slecht om te kunnen bellen of surfen. Vanmiddag (gisteren, red.) heeft men de bewuste zendmast uitgeschakeld, waardoor de kwaliteitsproblemen verdwenen zouden moeten zijn. Het gebied in kwestie is goed omringd door andere zendmasten die de dekking overnemen." Of de kwestie daarmee nu definitief van de baan is, zal moeten blijken...