“We ruilen ijs in voor spaghetti en biertjes” Sandra en Christian maken na 35 jaar carrièreswitch en nemen de Luminor over Dimitri Berlanger

28 december 2018

13u43 0 Vilvoorde Sandra Egels (51) en Christian Maes (52) laten na 35 jaar hun bekende ijssalon Fabri in de Leuvensestraat over en maken een serieuze carrièreswitch. Je kunt ze voortaan terug vinden achter de toog van de Luminor op de Grote Markt. “Het was tijd voor een nieuwe uitdaging”, klinkt het. Binnenkort sluit de Luminor voor een zestal weken voor uitgebreide opfrissingswerken, mét respect uiteraard voor het authentieke karakter.

35 jaar lang baatten Sandra en Christian samen ijssalon Fabri in de Leuvensestraat uit. “We zijn dan ook een van de oudste nog actieve handelaars in Vilvoorde. Maar we hadden het een beetje gezien met al dat ijs, de pannenkoeken en wafels.”

Ze speelden al een hele poos met de gedachte om een café over te nemen. “Drie jaar geleden waren we al kandidaat voor ‘Het 13de Gebod’, ook op de Grote Markt. Maar dat kleine cafeetje bleek uiteindelijk niet helemaal geschikt voor het concept dat wij voor ogen hadden. We merkten namelijk dat er in de Fabri ook veel vraag was naar spaghetti. Het is een vaststelling die we al langer hebben gedaan: in Vilvoorde eten de mensen heel graag spaghetti (lacht). ‘Zouden we geen spaghettikot beginnen?’, had ik al eens geopperd. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij de Luminor. Het is in eerste instantie een café, maar we gaan ook een beperkte menukaart aanbieden, met als specialiteit spaghetti en pasta uiteraard.”

In Vilvoorde eten de mensen heel graag spaghetti. Daar willen wij nu op inspelen. Sandra Egels

“Dit pand bood ons een uitgelezen kans, zeker nu de Grote Markt is afgewerkt. Er zijn nog te weinig horecazaken met niveau. Daar willen wij mee verandering in brengen. Het is ook een heel ander cliënteel en een totaal andere sfeer. Hier kan je vanachter de toog al eens roepen om te vragen wat de mensen willen drinken. Dat moest je in de Fabri niet doen. Ze zouden nogal raar opkijken (lacht).”

‘Kliekjes’

Sinds 16 december zijn Sandra en Christian officieel cafébaas en -bazin. “Op vrijdag hebben we getekend, op zaterdag hebben we gepoetst en wat kerstversiering aangebracht en op zondag zijn we al opengegaan. In die korte tijd is het hier al enorm druk geweest. Alle ‘kliekjes’ van vroeger komen terug. We zijn uiteraard ook gekend in Vilvoorde na al die jaren, dat helpt natuurlijk.”

Op 7 januari gaat de zaak dicht voor een zestal weken, voor grondige verfraaiingswerken. “De vloer wordt vervangen, er komt nieuw meubilair en sanitair. Het pand wordt ook volledig geschilderd vanbinnen en vanbuiten. Uiteraard blijven de authentieke lambrisering, toog en tafels zoals ze zijn.”

Samen sterk

Sandra en Christian zullen vaak samen in de Luminor te vinden zijn. “We hebben altijd samen gewerkt. In een zaak moet je zelf staan, zodat de mensen weten wie er achter de toog staat”, klinkt het. De reacties zijn alvast positief. “De politici zijn ook tevreden dat ze na de gemeenteraad nog ergens een glas zullen kunnen drinken. We zitten hier ook ideaal. In de zomer hebben we een terras in de schaduw én in de zon, want we hebben ook een bijkomend terras op het middenplein aangevraagd. Als er een evenement is, zal het podium onder de luifel staan en zitten wij hier eigenlijk in de VIP-seats (lacht).”

De Fabri is intussen in goede handen. “Ik ben er op mijn 18 jaar begonnen. Dan wordt dat op de duur toch een beetje je kindje”, zegt Sandra. “Vanaf 1 februari wordt de zaak overgenomen door Laure Scheerlinck uit Machelen. Ze werkt al zes jaar bij ons tijdens de weekends. Dat is positief, want ze kent de klanten en zij kennen haar. We hadden de zaak kunnen verkopen, maar we hebben liever dat onze zaak in goeie handen terecht komt.”