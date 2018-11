“Waar blijft onze valies?” Schepen zag citytrip in het water vallen door staking en heeft bagage nog steeds niet terug Dimitri Berlanger

12 november 2018

17u20 0 Vilvoorde Ruim twee weken nadat hun verlengd weekend naar Valencia in het water viel door de staking bij Aviapartner hebben schepen Johan Serkeyn en zijn vrouw nog steeds hun koffer niet terug. “Ik heb begrip voor de actie, maar het wordt stilaan tijd dat we onze spullen terugkrijgen”, zucht Serkeyn.

Serkeyn, voorzitter van sp.a, dacht er tussen de aanslepende Vilvoordse bestuursonderhandelingen door even tussenuit te knijpen met zijn vrouw. “Vlak voor de herfstvakantie werd er een pauze ingelast in de besprekingen, tijd voor wat rust en een citytrip dus.” Maar dat draaide heel anders uit. De reis naar Valencia viel in het water door het sociale conflict bij bagage-afhandelaar Aviapartner.

Pas afgelopen vrijdag kreeg Serkeyn voor het eerst iemand van de luchthaven te horen over zijn valies. “Ze vertelden dat ze nu eens gingen zoeken en of we hen zoveel mogelijk info over de koffer konden bezorgen. Ik heb een foto opgestuurd en een kopie van het vliegticket, zodat ze weten wat ze precies moeten zoeken. Dat was dus het eerste contact in twee weken...”

Geen onmisbare zaken

Onmisbare zaken zitten er gelukkig niet in de koffer. “Maar het is gewoon vervelend dat je een aantal dingen mist. Ik hoop dat ze ze snel terugvinden. Wat erin zit? Ondergoed voor vier dagen, wat kleren, schoenen, een goeie haardroger – mijn vrouw wordt stilaan zot (lacht) - en mijn scheergerief. Nu moet ik mij behelpen met plastic mesjes. Alles stak dus in één koffer. Dat was mogelijk een slecht idee van mij. Ik heb die koffer bovendien deze zomer gekocht voor onze huwelijksverjaardag. Het motief is gebaseerd op een schilderij van Van Gogh op en onze namen en trouwdatum staan erin gegraveerd. Ik wil hem dus wel graag terug.”

Serkeyn toont, ondanks het feit dat zijn reisje in het water viel en de huidige rompslomp om zijn valies te recupereren, wel begrip voor de staking van Aviapartner. “Ik ben ervan overtuigd dat die mensen het niet makkelijk hebben. Maar nu mogen we wel stilaan onze spullen eens terugkrijgen.”

De kosten voor de reis heeft het koppel wel bijna volledig kunnen recupereren. “De vliegtuigmaatschappij heeft het geld teruggestort en mogelijk volgt er nog een compensatie. Enkel het hotel doet nog wat moeilijk. Via het reisbureau zouden we ook een extra korting krijgen bij een volgende boeking.”

Nog 60-tal koffers op luchthaven

De valies van de Serkeyns is overigens niet de enige die nog op Zaventem ligt te wachten. Volgens Brussels Airport is het soms heel moeilijk om de eigenaars terug te vinden, omdat de valiezen manueel geëncodeerd zijn. Er zouden nu nog een 60-tal stukken bagage van diverse maatschappijen op de luchthaven liggen. “We hopen deze zo snel mogelijk aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard van Brussel Airport.