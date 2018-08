(W)armkracht helpt boeken kaften 28 augustus 2018

De start van het schooljaar komt nu wel heel dichtbij. Sinds 2012 helpt de vzw '(W)arm-kracht... armen aan het woord' boeken en schriften kaften in de eerste week van het schooljaar. Op dinsdag kan je terecht in Lokaal Dienstencentrum (LDC) Kassei van 15.30 tot 17.30 uur, op donderdag in LDC Far en op vrijdag in LDC Houtem op dezelfde uren. Op woensdag vind je de vzw 12 tot 18 uur in de bib. Daar zal ook een mooie tekening op de kaften worden aangebracht voor wie dat wenst. De week wordt afgesloten in de kringwinke Televil op zaterdag 8 september van 10 tot 12 uur. (DBS)