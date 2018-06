'Vlaanderen Zingt' op 1 juli 05 juni 2018

'Vlaanderen Zingt' strijkt op 1 juli in Vilvoorde neer, meer bepaald vanaf 19 uur in Peutie op het plein aan de Vredestraat. Op het repertoire staan oudere en nieuwere liedjes in het Nederlands, Engels en soms ook in het Frans. Wim Leys en zijn muzikanten openen het programma. Daarna kan iedereen uit volle borst meezingen tijden een waar meezingfeest. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Vlaanderen Feest!, een initiatief voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Vlaamse Feestdag. (DBS)