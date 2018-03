"Vilvoorde verliest grote meneer" ERE-BURGEMEESTER WILLY CORTOIS (77) OVERLEDEN DIMITRI BERLANGER

22 maart 2018

02u46 0 Vilvoorde Het overlijden van ere-burgemeester Willy Cortois heeft een gevoelige snaar geraakt bij de Vilvoordenaars. Uit de onophoudelijke stroom reacties valt vooral een diep respect op voor de man. "De laatste échte Vilvoordse burgemeester, die alles voor zijn stad heeft gedaan", verwoordt zijn neef Didier het. Het was Cortois die de aanzet gaf om van het industriegrauwe 'Vilvoorde City' uit het nummer van Kris De Bruyne een moderne stad aan het water te maken.

Het liberale boegbeeld is woensdagochtend vroeg op 77-jarige leeftijd overleden in het UZ Brussel. Cortois leed al bijna tien jaar aan een slepende ziekte. Dat ging met ups en downs maar de laatste tijd ging hij sterk achteruit. "Hij had door zijn ziekte al zware uitdagingen overwonnen in het verleden. We hadden gehoopt dat het nu ook zou lukken. Maar het heeft niet mogen zijn...", reageert zijn neef Didier verslagen.





Idee Watersite

Cortois zat sinds 1970 voor de PVV, de latere Open Vld, in de gemeenteraad. "Eerst heb ik 12 jaar lang fel oppositie gevoerd. In 1982 werd ik schepen van Financiën. Van 1988 tot 1993 zette ik als schepen van Grondbeleid een groot saneringsplan voor Vilvoorde op", vertelde hij bij zijn politiek afscheid in deze krant. In 1994 werd Cortois zelf burgemeester. "Dat was een boeiende periode", blikte hij terug. "De sanering van de stad kwam op gang en ik kwam ook met het 'Watersite'-idee op de proppen. De inspiratie voor de stadsvernieuwing langs het water had ik gevonden in de Verenigde Staten." Sinds 1984 was hij ook al federaal volksvertegenwoordiger.





Cortois wilde het niet zo noemen, maar zijn grootste ontgoocheling blijft de coalitiewissel in 2000, toen Jean-Luc Dehaene met de hulp van twee FDF-verkozenen de burgemeesterssjerp overnam. De verhouding met Dehaene kwam nadien nooit meer helemaal goed.





In 2008 nam Cortois na 37 jaar afscheid van de gemeentepolitiek. In 2007 had hij na ruim twintig jaar ook al de deur van het federale parlement achter zich dichtgetrokken.





Betrokken

Ook daarna bleef hij, ondanks zijn ziekte, betrokken bij zijn stad en leefde hij voort in de harten van de nochtans immer kritische Vilvoordenaar. "Hij was dan ook de laatste échte Vilvoordse burgemeester", zegt Didier. "Die hier geboren en getogen is en die ook alles voor de stad gegeven heeft. Als hij de laatste jaren in De Kruitfabriek kwam brunchen, was dat met een grote glimlach. Omdat hij zag hoe zijn geliefde Zennestad zich aan het ontwikkelen was..."





In voetsporen

Didier Cortois, fractieleider bij Open Vld, wil niet horen dat hij in de voetsporen van zijn nonkel treedt. "Die zijn te groot. Ik probeer mijn eigen bescheiden bijdrage te leveren. Vanaf ik bij wijze van spreken kon stappen, ging ik al mee op campagne met hem. Het virus is mij dus doorgegeven. Hij was de voorbije jaren een enorm boeiende sparringpartner om ideeën mee uit te wisselen. Zijn dossierkennis was immens. Hij zal enorm gemist worden..."





De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 28 maart om 14.15 uur in crematorium Daelhof in Eppegem. De stad opent vanochtend vanaf 9 uur op het stadhuis een rouwregister voor haar ere-burgemeester.