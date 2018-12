“Vilvoorde steunt de mensenrechten, u toch ook?” WHW

01 december 2018

08u30 0 Vilvoorde De stad Vilvoorde engageert zich voor de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International. Heel de maand december schrijven deelnemers brieven om gerechtigheid te vragen voor 9 vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in nood.

Tijdens de schrijfmarathon van 2017 werden maar liefst 5,5 miljoen brieven geschreven. Deze hadden een reële impact voor o.a. Albert Woodfox, die na 44 jaar gevangenschap zonder bewijs van schuld eindelijk vrij kwam. De stad Vilvoorde roept op tot massale deelname met het spandoek ‘Vilvoorde steunt de mensenrechten, u toch ook?’

Iedereen kan van 1 tot 31 december deelnemen aan deze schrijfmarathon. Stad Vilvoorde roept op langs te gaan in de bibliotheek of cc Het Bolwerk en te schrijven voor Mariëlle, Pavitri, Atena en de 6 andere vrouwen die centraal staan tijdens de actie van dit jaar. Meer info over deze schrijfmarathon vind je op www.amnesty-international.be/schrijfmarathon.

Voorbeeldbrieven en schrijfmateriaal zijn voorzien in de bibliotheek en cc Het Bolwerk. Kom zeker langs tijdens de openingsuren en schrijf mee. Elke brief kan een wereld van verschil maken.