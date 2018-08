"Verschil met Belgische boeren is enorm" STUDENT ALS AMBASSADEUR DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN NAAR RWANDA DIMITRI BERLANGER

25 augustus 2018

02u28 0 Vilvoorde Dylan Rodriguez Milis (20), een Vilvoordse student Agro- en Biotechnologie, mag in september op ontdekking in Rwanda. Als ambassadeur van Dierenartsen Zonder Grenzen zal hij leren hoe de landbouw, veeteelt en diergeneeskunde er functioneren. "Een ervaring die me ongetwijfeld zal tekenen."

"Het is altijd al een droom geweest om naar Afrika te gaan", zegt Dylan Rodriguez Milis, die de voorafgaande wedstrijd van Dierenartsen Zonder Grenzen (DZG) won. De niet-gouvernementele organisatie doet een beroep op ambassadeurs om haar werking te promoten. Daarvoor klopten ze aan bij de studenten van de opleiding Agro- en Biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen. Samen met Broederlijk Delen organiseerde DZG een wedstrijd voor studenten met een passie voor landbouw en veeteelt. De deelnemers werden daarbij uitgedaagd om een oplossing te bedenken voor een van de problemen in het globale voedselsysteem. Voor vijf van de finalisten lag er een plek op het vliegtuig richting Rwanda in het verschiet.





Dylan Rodriguez Milis bemachtigde die felbegeerde tickets. "Ik bestudeerde welke impact onze voedselproductie heeft op de natuur en het milieu en ging op zoek naar alternatieven voor industriële vleesproductie en naar manieren om het verpakkingsafval te beperken", vertelt de twintiger. Van 10 tot 20 september zal Dylan nu samen met drie andere studenten en mensen van Dierenartsen Zonder Grenzen door Rwanda trekken.





Cultuurshock

"Toen ik hoorde over de wedstrijd, wilde ik meteen deelnemen", zegt Dylan, die reikhalzend uitkijkt naar de leertrip. "Een vergelijking tussen de landbouw hier en daar is bijzonder interessant. We gaan er kennis maken met lokale dierenartsen, landbouwers en studenten. Met eigen ogen zullen we kunnen zie hoe de landbouw, veeteelt en diergeneeskunde in het land functioneren. Voor Afrikaanse veeboeren is hun kudde alles: voedsel, spaargeld, cultuur en trots. Als de kudde ziek is, sterft het dorp. Het wordt een onvergetelijke ervaring. De cultuurshock van de intensieve veeteelt hier naar de kleinschalige landbouw daar zal enorm zijn."





Het 'ambassadeurschap' houdt overigens niet op met de trip naar Rwanda. "Tijdens de reis houden we een online blog bij om het thuisfront en de andere studenten Agro- en Biotechnologie te informeren. Eenmaal terug in het land zetten we ons werk als ambassadeurs van Dierenartsen Zonder Grenzen verder. We brengen bij onze collega-studenten en ook in andere scholen verslag uit over de reis en gaan geld inzamelen om de werking van Dierenartsen Zonder Grenzen te steunen."