“Verbied vuurwerk volledig” Dierenliefhebbers zijn eindeloos geknal rond oudejaar kotsbeu en vragen dat burgemeester ingrijpt Dimitri Berlanger

04 januari 2019

16u40 3 Vilvoorde Dierenliefhebbers hebben het helemaal gehad met het onophoudelijk vuurwerk dat in Vilvoorde rond de eindejaarsperiode wordt afgeschoten. Opnieuw zijn katten en honden weggelopen en een papegaai stierf zelfs van de schrik. “Het wordt elk jaar erger. Het is tijd dat er een écht verbod komt in plaats het huidige ‘gedoogbeleid’”, zegt Linda Moreels die een petitie gestart is. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) erkent de problematiek en overweegt een totaalverbod.

Hoewel er amper vijf vergunningen waren afgeleverd door de burgemeester knalde het feestvuurwerk ook dit jaar in Vilvoorde en omgeving er lustig op los. “Al een week op voorhand en tot zelfs dagen na Nieuwjaar toe”, stellen Linda Moreels en verschillende andere dierenliefhebbers vast. “Het wordt zelfs jaar na jaar erger. Ook doorheen het jaar wordt er in Vilvoorde regelmatig vuurwerk afgeschoten op feestdagen en andere festiviteiten.”

Met alle gevolgen van dien voor de dieren. “Honden en katten zijn zeer gevoelig en kwetsbaar voor de luide knallen en de lichtflitsen. Velen raken in paniek, zitten bevend in huis, breken uit, komen niet meer terug naar huis of vinden de weg niet meer. Paarden staan angstig op de wei. De papegaai van een vrouw uit Peutie is zelfs gestorven door de luide knallen in haar straat. De getuigenissen op sociale media zijn talrijk en het aantal mensen dat vuurwerk wil afschaffen, stijgt.”

Er zijn volgens Moreels nochtans alternatieven die mens- en diervriendelijk zijn. “Klank- en lichtspektakels zijn zo mogelijk nog feestelijker dan vuurwerk. Ook geluidsarm vuurwerk kan een optie zijn. Hiermee wordt feesten niet minder leuk in onze stad, wel integendeel. Dierenvrienden hoeven niet meer thuis te blijven om hun trouwe viervoeters te kalmeren en te vrijwaren van ongelukken. En de dieren zelf hoeven de ellende van knallen en lichtflitsen niet meer te ondergaan. Een recente test van Natuurpunt heeft uitgewezen dat zelfs vogels massaal opschrikken en wegvliegen. Een andere studie stelt zelfs dat vele vogels door het geknal sterven of niet meer terugkeren.”

Intussen hebben al ruim 70 mensen een online petitie ondertekend. “We willen hiermee een signaal geven en aan de burgemeester vragen om vuurwerk in 2019 totaal te verbieden en dit verbod ook op te volgen. Laat een verbod een verbod zijn in plaats van het huidige gedoogbeleid. Al begrijp ik best dat de politie niet op 20 plaatsen tegelijk kan zijn. Maar nu wordt er helemaal niet opgetreden...”

“Er is effectief heel wat niet-vergund vuurwerk afgeschoten”, reageert burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Ik ga deze problematiek dan ook met de politie evalueren. De handhaving was een probleem. Door allerlei omstandigheden hadden onze politiediensten ook bijzonder veel ander werk rond middernacht. Daarnaast blijft vuurwerk een vluchtig gegeven waarbij het moeilijk is om te achterhalen wie er precies achter zit.”

“We moeten inderdaad de afweging maken of een totaalverbod niet beter is. Het zal altijd moeilijk blijven om het te handhaven maar dan heb je tenminste het voordeel van de duidelijkheid. Ook meer manschappen actief inzetten is een optie. Dat vuurwerk zit er weliswaar hardnekkig ingebakken. Het is overal ‘bon ton’, zeker bij jonge mensen, en het is blijkbaar ook makkelijker verkrijgbaar en goedkoper dan vroeger.”