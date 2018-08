"Unieke volkscafés eindelijk erkend" VILVOORDSE LUMINOR EN ELDORADO IN HUMBEEK VOORLOPIG BESCHERMD DIMITRI BERLANGER

14 augustus 2018

02u32 0 Vilvoorde Volkscafé Luminor op de Vilvoordse Grote Markt en café Eldorado in Humbeek zijn voorlopig beschermd als monument. "Goed dat zulke cafés niet meer kunnen verdwijnen", vindt de eigenaar van Luminor. Minister-president Geert Bourgeois beslist binnen negen maanden over de definitieve bescherming.

"Deze cafés bieden een beeld van de geschiedenis van de bouw van burgerlijke cafés in Vlaanderen", legt Bourgeois, die ook bevoegd is voor onroerend erfgoed, uit. "De gebouwen dateren uit de negentiende en twintigste eeuw terwijl de interieurs uit de jaren 1920 dateren. Het is uitzonderlijk dat de bijna 100 jaar oude interieurs bewaard bleven. Samen vormen ze een mooie staalkaart van de vrijetijdsbesteding in de Vlaamse rand."





Het gebouw van de Luminor doet al 100 jaar dienst als café. Tijdens het interbellum is een art-decopui met glas-in-lood aangebracht in de negentiende eeuwse gevel. Het interieur is ingericht met gefineerde lambriseringen met inlegwerk, banken, spiegels en een toog met glazenkast. Zelfs de tafeltjes zijn speciaal voor het café gemaakt. Zij zijn ingelegd zoals de toog en de lambrisering en werden als interieurelement mee opgenomen in de bescherming.





Authentiek

"In het begin had ik toch zo mijn twijfels", geeft eigenaar Daniel De Koker toe. "Ik wist niet goed wat dit met zich mee zou brengen. Maar nu ben ik heel wat positiever. Ik ben zelf zowat in de bierwereld opgegroeid, het is dus fijn om te zien dat authentieke zaken als deze beschermd worden en niet kunnen verdwijnen. Dit is dus een meerwaarde al besef ik dat er enkele verplichtingen bij komen kijken. Eventuele veranderingen zullen steeds in samenspraak moeten gebeuren. Ik heb alleszins wél de bedoeling om het café te behouden."





Uitbaatster Iris De Smedt ziet het eveneens zitten. "Dit is een goede zaak voor De Luminor. Het is een typisch volkscafeetje dat nu nog wel wat extra volk zal lokken, zeker nu de heraanleg van de Grote Markt bijna voltooid is."





Pakketbootstijl

Ook (privé-)café Eldorado en de bijhorende danszaal in de Kerkstraat in Humbeek worden eveneens voorlopig beschermd. Een juwelier liet het gebouw omstreeks 1905 bouwen. In 1927 richtte architect Jean De Roy uit Merchtem het café en de danszaal opnieuw in. Het café kreeg een inrichting in pakketbootstijl terwijl voor de danszaal de zwierige beaux-artsstijl is gebruikt.





Openbaar onderzoek

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Zo heeft iedereen de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen een periode van negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.