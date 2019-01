“Uniek dat dit vandaag nog bestaat” Patroonheilige Sint-Antonius gevierd met traditionele misviering en verloting varkenskop Dimitri Berlanger

13 januari 2019

14u56 0 Vilvoorde Sint-Antonius-Abt, de heilige met zijn varkentje, was zondag opnieuw ‘het feestvarkentje’ in Houtem. De viering in retrostijl was toe aan haar 33ste editie. Na de speciale mis volgde het hoogtepunt: de verloting van de Sint-Antoniusattributen onder leiding van ceremoniemeester Albert Absillis. Het pronkstuk – de varkenskop – ging dit jaar naar Jean Silverans (71). “Dat gaat smaken”, klonk het likkebaardend.

De naamdag van Sint-Antonius-Abt wordt pas op 17 januari gevierd, maar de parochie in Houtem viert de patroonheilige altijd de zondag ervoor of erna. De heilige met zijn varkentje is dan opnieuw ‘het feestvarkentje’. Een stukje folklore op zijn best.

De festiviteiten begonnen zondag om 9.30 uur met een speciale misviering met een paar Latijnse gezangen. In de kerk werden eerder tekeningen van Antonius opgehangen die de Houtemse scholieren gemaakt hadden. “Zo proberen we ook de jongere generatie warm te maken voor het feest van onze patroonheilige.”

Lotjes

Een aantal parochianen daagde ook op in traditionele klederdracht. Na de misviering volgde het hoogtepunt: de verloting van de Sint-Antoniusattributen. Geboren en getogen Houtemnaar Albert Absillis nam traditiegetrouw de honneurs waar bij de verloting. Eerst maakte hij het publiek van op de boerenkar met zijn zelfgefabriceerde versjes warm om lotjes te kopen. Tussendoor werd ook al eens geklonken met een stevige borrel ‘op de gezondheid van de pastoor’ en geregeld werd een ‘Hosanna in den Hoge’ aangeheven.

Na ettelijke versjes, zangstonden en borrels was het tijd voor de verloting van de Sint-Antoniusattributen. Het Sint-Antoniusbrood, pensen, oren, poten en andere onderdelen van het varken wisselden vlot van eigenaar.

Varkenskop

Daarna volgde de apotheose met de verloting van de varkenskop. Jean Silverans (71) uit Zemst had het winnende lotje in handen en kwam zijn prijs goedgemutst ophalen. “Wat ik ermee ga doen? Opeten natuurlijk!”, klonk het overtuigd. “Zelf weet ik niet hoe ik het moet klaarmaken, maar mijn zus kan er zeker weg mee. Dat gaat smaken...” Jean is jaarlijks van de partij op de Sint-Antoniusviering. Hij maakt deel uit van het parochiaal zangkoor van Zemst dat mee de misviering opluistert.

Ceremoniemeester Absillis benadrukte nog eens het bijzondere karakter van de Houtemse Sint-Antoniusviering. “Het is uniek dat dit vandaag nog bestaat.” Hij heeft een logische verklaring voor de populariteit van de patroonheilige. “Sint-Antonius werd vereerd tegen besmettelijke ziekten voor mens en vee en was dus ook patroonheilige in een landelijk gehucht als Houtem, waar vroeger veel landbouw was. Maar hij is ook de patroonheilige van de wevers, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, begrafenisondernemers, zakkendragers, zwijnenhoeders, enzovoort.”

Zondag zorgde hij alvast voor een droge periode op het juiste moment, tijdens de verloting. “Ook daar heb je een patroonheilige voor", lacht Absillis nog.