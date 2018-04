"Troeven voor duurzaam energiepark" STAD WIL MET NIEUWE EIGENAAR VAN CENTRALE SAMENWERKEN DIMITRI BERLANGER

10 april 2018

02u37 0 Vilvoorde De elektriciteitscentrale, die al enkele jaren stilligt, staat op de drempel van een revival. Het Bulgaarse Energy Market, de nieuwe eigenaar, bekijkt investeringsplannen. De bouw van een nieuwe stoomturbine behoort tot de mogelijkheden.

De gasgestookte elektriciteitscentrale waarvan de koeltorens de Vilvoordse skyline domineren, sloot begin 2014 de deuren door slechte marktomstandigheden. 38 mensen verloren hun job. Sindsdien bleef de centrale wel operationeel, omdat ze werd opgenomen in de wettelijke strategische reserve voor de energiebevoorrading bij een nijpend tekort. Daarvoor werd de centrale omgebouwd om flexibeler ingezet te kunnen worden.





Volgende winter zal ze misschien opnieuw deel uitmaken van die reserve. Dat zal de bevoegde minister in september vastleggen.





Nieuwbouw

De Bulgaarse eigenaar kijkt al verder en onderzoekt een levensduurverlenging van de centrale met een nieuwe stoomturbine. Daarmee zou de centrale weer op 400 megawatt aan capaciteit uitkomen. Zelfs een nieuwbouw van 600 megawatt, zodat er een totale capaciteit van 1.000 watt op de 13 hectare grote site ontstaat, wordt bekeken.





Burgemeester Hans Bonte (sp.a) was 1,5 jaar geleden nog als de dood voor een definitieve sluiting. "Het is de ideale plek om een ecologisch park met alternatieve energiewinning uit te bouwen", klonk het. De plannen van de nieuwe eigenaar zijn voor Bonte dan ook goed nieuws. "Dit is geen struikelblok voor de visie die we vooropgesteld hebben in het ruimtelijk structuurplan. We hebben al met de nieuwe eigenaars samengezeten en zij staan hier positief tegenover. Het grote voordeel zijn de aanwezige netwerken van Fluxys en Eandis. Het 'grote stopcontact' is voorhanden en dat is een zeer grote troef."





Bonte denkt daarbij concreet aan zonnepanelen en windturbines. Maar daar steekt Belgocontrol vooralsnog een stokje voor. Zij stellen immers dat windturbines niet boven een bepaalde hoogte mogen komen om het vliegverkeer niet te hinderen. "We hebben al samengezeten op het kabinet van minister Tommelein om daar iets aan te veranderen. Die regels zijn totaal achterhaald", aldus Bonte.





Plek voor sport en vrije tijd

Verder denkt de Vilvoordse burgervader aan een speelgelegenheid, sportaccommodatie of iets commercieels voor de site.