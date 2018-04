'Theater van A tot Z' leidt Europees project voor gelijke kansen 14 april 2018

02u25 0

'Theater van A tot Z' heeft het tot coördinator geschopt van een Europees project voor gelijke kansen waarbij zes landen samenwerken. Het toneelgezelschap maakt al twee jaar met veel succes toneelstukken voor kwetsbare doelgroepen.





De Europese Commissie heeft recent het project B.I.G. D.E.A.L. goedgekeurd. Daardoor is 'Theater van A tot Z' de coördinator geworden van een partnerschap dat meer dan 200.000 euro waard is en waar zes landen bij betrokken zijn. Verscheidene socio-culturele organisaties zullen twee jaar lang aan kennisdeling doen op het vlak van niet-formeel leren en zelfontplooiing.





"In de eerste plaats moeten onze eigen begeleiders en workshopleiders er iets van opsteken", legt medewerker Jeroen Baeyens uit. "Verder is het de bedoeling dat de verschillende partners beter leren communiceren met hun doelgroepen en met de buitenwereld. En ten slotte willen we samen uitzoeken hoe kansengroepen nog beter bereikt kunnen worden."





"Alle organisaties hebben ruime ervaring met kansengroepen", zegt dagelijks leider Peter Schoenaerts. "Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook werklozen of mensen in armoede. Via B.I.G. D.E.A.L. kunnen de verschillende partners elkaar allemaal opzoeken en laten zien hoe zij de zaken aanpakken."





(DBS)