’t Zeepaardje nu al ‘minstens tien weken’ dicht Vergevorderde besprekingen met Grimbergen zodat Vilvoordenaars er aan inwonerstarief kunnen zwemmen Dimitri Berlanger

29 januari 2019

17u35 0 Vilvoorde Het gaat van kwaad naar erger met de prognoses over een heropening van stedelijk zwembad ’t Zeepaardje. Van ‘koffiedik kijken’, over ‘vijf à zes weken’ is men nu al aanbeland aan ‘nog minstens tien weken’. De schade aan de vernieuwde elektrische verlichtingskringen, door een fout van een aannemer, is dan ook nog veel groter dan gedacht. Er zijn intussen wel vergevorderde besprekingen met Grimbergen zodat Vilvoordenaars daar aan inwonerstarief kunnen gaan zwemmen.

Op 21 januari liep het helemaal mis bij het vervangen van een verliesstroomschakelaar op de verlichtingskringen van de zwembadhal van het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje. Die waren tijdens de jaarlijkse sluiting in de kerstvakantie nog maar pas helemaal vernieuwd. Bij de heropstart na de vervanging van het differentieel veroorzaakte de aannemer echter een overbelasting die alle elektronica op de kring trof: zekeringen, stuurmodules, programmatie, drivers en armaturen. 75% van de verlichting van het zwembad is hierdoor beschadigd. Het stadsbestuur zag zich hierdoor genoodzaakt het stedelijk zwembad tot nader order te sluiten.

Aangezien de installatie van de vernieuwde verlichting nog niet was opgeleverd op het moment van de schade, is de aannemer hiervan schadelijder in het dossier en zal een nieuwe expertise moeten plaatsvinden waar de verzekeringsexperten van alle betrokken partijen aanwezig zijn. Deze expertise kan evenwel pas plaatsvinden op 20 februari. Het stadsbestuur blijft aandringen om deze datum te vervroegen.

“Rekening houdend met de voorlopig vastgelegde datum van expertise en de leverings- en plaatsingstermijn van de armaturen, zijn we genoodzaakt het stedelijk zwembad nog minstens 10 weken te sluiten”, zegt Sportschepen Moad El Boudaati (sp.a). “Naast de beschadigde componenten dienen immers alle werkende componenten eveneens vervangen te worden om gevolgschade in de maanden erna uit te sluiten.”

Tijdelijke tussentijdse oplossingen zoals de huur van verlichting op statieven, werden bekeken en geëvalueerd, maar omwille van de chloorrijke omgeving en de veiligheid, niet haalbaar bevonden.

Het stadsbestuur beseft dat een maandenlange sluiting van het stedelijk zwembad aanzienlijke hinder vormt voor clubs, scholen en burgers. Daarom werd beslist dat abonnementen, tienbeurtenkaarten en meerbeurtenkaarten zwemmen en aquasport verlengd worden voor de volledige duurtijd van de sluiting.

Daarnaast werd met de omliggende gemeenten contact opgenomen om na te gaan of er een beroep kan worden gedaan op andere zwembaden voor clubs en scholen. “Jammer genoeg kunnen zij niet voor iedereen een oplossing bieden”, vervolgt El Boudaati. “We zijn wel in vergevorderde bespreking met de gemeente Grimbergen zodat Vilvoordenaars aan hetzelfde tarief van inwoners van Grimbergen gebruik kunnen maken van het Pierebad. Het stadsbestuur legt het verschil dan per gebruiker bij.”

“We betreuren deze situatie en beschouwen dit als een ramp voor onze dienstverlening aan zwemclubs, scholen en andere gebruikers van ons zwembad. We doen er alles aan om het zwembad zo snel mogelijk opnieuw ter beschikking te stellen.”