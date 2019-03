‘t Brughuis goed voor 136 woningen aan het water Nieuwe fase in ontwikkeling stadsbuurt 4 Fonteinen tussen kanaal en Zenne DBS

12 maart 2019

13u00 0 Vilvoorde Het stadsvernieuwingsproject aan de Vilvoordse waterkant gaat een nieuwe fase in. Met de bouw van ‘t Brughuis breidt de site uit met 136 wooneenheden die bovenop een commercieel gedeelte komen in 4 woonvolumes met telkens 34 appartementen. Eerder werd met residentie ‘t Sas al een eerste residentie afgewerkt. In totaal komen er in de nieuwe wijk een duizendtal gezinnen bij. Naast de bouwwerken aan ‘t Brughuis, starten dit jaar ook de werken aan de nieuwe GO! school.

Op de vroegere industriële site tussen Zenne en Zeekanaal ontwikkelt Matexi, in samenwerking met de stad Vilvoorde en De Vlaamse Waterweg de gloednieuwe stadsbuurt ‘4 Fonteinen’. Tussen de eerste steenlegging in 2015 en de oplevering van de laatste units zullen een duizendtal gezinnen hun intrek nemen in de nieuwe wooneenheden. De site zal daarnaast ook kantoren, handelsruimten, werkplaatsen en gemeenschapsvoorzieningen (een restaurant, een lokale meubelbouwer, een crèche,…) huisvesten.

“We willen met 4 Fonteinen een volwaardig stadsdeel ontwikkelen dat op termijn naadloos zal aansluiten op het stadscentrum van Vilvoorde”, zegt Jimmy Sterckx van Matexi. “In het ontwerp zit een minimum van 30.000 m2 groenruimte vervat en daarbovenop nog eens 45.000 m2 publieke ontmoetingsruimte in de vorm van een fiets- en wandelboulevard langs het kanaal, terrassen langs de Zenne-oevers, pleintjes,... Het nieuw aangelegde Broekplein wordt het kloppende hart van de site, omzoomd door horeca en handelszaken. Wie snakt naar nog meer groen kan vanaf 2021 de nieuwe fiets- en voetgangersbrug nemen die 4 Fonteinen verbindt met het tegenovergelegen park 3 Fonteinen.”

Met de bouw van fase 2,‘t Brughuis, breidt de site uit met 136 wooneenheden die bovenop een commercieel gedeelte komen in 4 woonvolumes met telkens 34 appartementen. “Het gebouw wordt ingeplant langs de huidige Broekstraat, die zal omgevormd worden tot het autovrije Broekplein. Als eerste tekende Carrefour alvast voor een unit van 1.500 m2 en ook onder meer een boekhoudkantoor en apotheker bevestigden alvast hun interesse om te verhuizen naar dit nieuwe project.”

De 4 Fonteinen site zal gedurende de komende jaren gonzen van de bedrijvigheid. Naast de bouwwerken aan ’t Brughuis, zullen dit jaar ook de werken aan de nieuwe GO! school van start gaan. “Deze school, die plaats biedt aan 240 kinderen van 2,5 tot 14 jaar oud, verkreeg zopas haar stedenbouwkundige vergunning. De oplevering staat gepland voor 2021”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a), die de symbolische eerste steen van ‘t Brughuis kwam leggen.

“Daarnaast worden ook verschillende delen van het openbaar domein verder aangepakt, zoals de Zenne oevers, de Sluisstraat, de nieuwe ontsluitingsweg in het zuiden en zal Matexi de vergunningsaanvraag indienen voor zijn derde bouwfase, gelegen tussen het kanaal en de Zenne.”