"Stop! Ruim de poep op!" Kleuters voeren actie tegen hondendrollen rond school

04 april 2019

17u37 5 Vilvoorde De kleuters van basisschool De Kastanjelaar zijn de hondendrollen op de wandelweg naast de school meer dan beu. Met eigen ontworpen borden willen ze de baasjes ertoe aanzetten om alles netjes achter te laten.

Basisschool De Kastanjelaar doet met de hulp van intercommunale Incovo mee aan de actie van mooimakers ‘operatie proper’. “We willen de kinderen erop wijzen en laten ervaren dat een propere klas, speelplaats en schoolomgeving voor iedereen aangenamer is”, legt directrice Sabrina Sermeus uit. “Op school hebben we al heel wat acties en afspraken gemaakt. We eten onze koek en fruit in de klas en niet op de speelplaats tijdens het spelen. Zo blijft de speelplaats afvalvrij en kunnen we in de klas extra aandacht schenken aan sorteren en alternatieven voor plastic. En onze poetsvrouwen worden regelmatig verwend met een mooie kaart of tekening.”

Tranen door hondenpoep

De kinderen gaven zelf aan dat de wandelweg naast de school, de Fresiaweg, vaak vol ligt met hondenpoep. “Die wandelweg wordt door de klassen gebruikt op weg naar de sporthal en het zwembad. De achtergelaten hondenpoep heeft al meermaals voor ongelukjes, tranen en verontwaardiging gezorgd.

De kinderen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar hebben daarom borden ontworpen die op de Fresiaweg geplaatst zijn. “Alle kinderen hopen dat de baasjes van de honden in het vervolg ‘het kakje in een zakje’ zullen steken. Dan zou ‘operatie proper’ voor ons een groot succes zijn.”