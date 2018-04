"Stop met 's nachts te laden en lossen!" BUREN CARREFOUR MARKET LIGGEN AL TE VAAK WAKKER DIMITRI BERLANGER

05 april 2018

02u29 0 Vilvoorde Bewoners uit de Toekomststraat en omgeving worden de jongste tijd uit hun slaap gehouden door het nachtelijk laden en lossen aan de lokale Carrefour Market. "Vroeger gebeurde dat 's ochtends, nu wanneer het hen uitkomt", zucht Patrick Verbesselt. "En de politie reageert met moeite."

Een deftige nachtrust is de buurt rond de Toekomstraat nu al enkele maanden niet meer gegund. "Ze komen hier tegenwoordig op elk ogenblik van de nacht laden en lossen", vertelt Patrick Verbesselt. "Eergisteren was het weer van dat. Toen stonden hier twee opleggers om 2 uur 's ochtends. En dat in- en uitladen gaat echt gepaard met een hels kabaal. Elke palet wordt met een 'patat' op die laadbrug geplaatst."





De buren hebben intussen al zeker zes keer naar de politie gebeld, maar die blijkt machteloos te staan. "Ze vragen ons soms wat wij willen dat zij doen... De agenten komen zelfs niet altijd meer ter plaatse. Of we krijgen te horen dat ze het 'intern' gaan bekijken. Ze zouden blijkbaar wel een GAS-boete kunnen geven, maar uiteindelijk gebeurt er steevast niets."





En het gevolg zijn dus heel wat slapeloze nachten. "Eén van de buren slaapt met oordopjes", aldus Patrick. "Maar er is ook iemand die geregeld een jong kleinkind op bezoek krijgt voor een logeerpartij, en die schiet natuurlijk ook steeds wakker. Dit is geen leven meer. En ik ben het spuugzat om telkens de politie te bellen en dan vervolgens te moeten vaststellen dat er niets ondernomen wordt."





Vrij recent probleem

Al gaat het dus wel om een vrij recent probleem. "Het is enkele maanden geleden begonnen", knikt Patrick. "Vroeger was er een magazijnier, maar die hebben ze afgedankt. Bij hem was het in- en uitladen beperkt tot de ochtenduren. Nu mogen ze blijkbaar hun zin doen en komen ze laden en lossen wanneer ze willen." En bij de uitbaters van de Carrefour Market kunnen de buren naar verluidt ook niet terecht. "Ze lachen onze opmerkingen gewoon weg. Op enige goede wil van die kant hoeven we dus ook al niet te rekenen..."





Hallo stad? "Dit gegeven is nieuw voor mij", reageert schepen van Lokale Economie Viviane Schaessens (N-VA). "Er zijn bij onze diensten geen klachten binnengekomen, maar ik ga dit wel nakijken bij de politie. De nachtrust van die mensen moet sowieso gerespecteerd worden."





"Bereid om te luisteren"

"Tot op heden hebben wij hierover nooit klachten ontvangen", reageert Baptiste van Outryve, PR-verantwoordelijke van Carrefour. "Maar we nodigen deze buurman graag uit om zijn bemerkingen met ons te delen. Wij zullen hem uiteraard met plezier ontvangen en naar zijn grieven luisteren."





Bij de politie van de zone VIMA (Vilvoorde, Machelen) kregen we ondanks aandringen geen reactie.