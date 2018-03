"Stop met online kopen, shop lokaal" OPEN VLD WIL MET 'TOURNEE 1800' HANDELSCENTRUM NIEUW LEVEN INBLAZEN DIMITRI BERLANGER

01 maart 2018

02u33 0 Vilvoorde Open Vld wil de Vilvoordenaars aanzetten tot een 'Tournee 1800' in maart. "De centrale boodschap is 'Koop lokaal in plaats van online', zeggen fractieleider Didier Cortois en gemeenteraadslid Johan Claus. Zij hopen met de ludieke actie zoveel mogelijk Vilvoordenaars te overtuigen om méér te kopen bij lokale handelaars en zo het felgeplaagde handelscentrum nieuw leven in te blazen.

Het is al langer bekend. Hoewel er al tal van ingrepen werden gedaan, blijft de Vilvoordse handelskern kreunen onder de toenemende leegstand, die vooral in de Leuvensestraat schrijnend is. Open Vld lanceert nu een ludieke actie 'Tournee 1800' om de Vilvoordenaar te overtuigen om alvast in maart lokaal te kopen. Er werden al affiches verspreid om het initiatief bekend te maken.





Alleen positief

De bedoeling is uiteraard dat de inwoners ook na deze maand lokaal blijven kopen. En dat heeft vele voordelen volgens initiatiefnemers Didier Cortois en Johan Claus. "Enerzijds is er de praktische kant voor de klanten. Zo kan je steeds passen wat je wil kopen, hoef je dus niets terug te sturen en bespaar je jezelf heel wat gedoe. Anderzijds helpt het om ondernemers te motiveren om in onze stad te investeren en hen te doen overwegen om een van de lege panden opnieuw in te vullen met een winkel. Bovendien is lokaal winkelen milieuvriendelijk. Je zorgt ervoor dat er minder bestelwagens op onze wegen zijn en er dus minder file ontstaat. Ook het sociale weefsel van de stad wordt ermee versterkt en je steunt de handelaars die blijven geloven zijn in onze winkelstraat."





Volgens de initiatiefnemers moet iedereen ook eens in eigen boezem kijken. "Heel veel mensen klagen over onze winkelstraat en vooral de leegstand is een doorn in het oog. Maar als je op de ochtend dat het papier opgehaald wordt door de stad loopt, zie je ontzettend veel dozen van Zalando, Bol.com en ga zo maar door aan de deuren staan. We zijn dus allemaal een beetje mee verantwoordelijk voor de situatie."





Mooie toekomst

Met de actie wil Open Vld benadrukken dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt voor het handelscentrum. "We hebben een mooie, nieuwe Leuvensestraat en binnen enkele weken ook een hypermoderne parking pal in het hart van onze stad. Voor de zomer, als de werken voltooid zijn, heeft Vilvoorde ook opnieuw een van de mooiste markten van ons land. De omstandigheden zijn dus optimaal voor een snelle heropleving, zeker als we hier met z'n allen ons steentje toe bijdragen."