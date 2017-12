"Sp.a-burgemeesters spelen soloslim" OVERLEG VAN BONTE EN DE GROEF MET UPLACE VALT IN SLECHTE AARDE DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX

03u03 0 Archief Uplace / RV Het oorspronkelijke ontwerp van het winkelcentrum zou intussen tot een 'light' versie afgeslankt zijn. Vilvoorde 'Uplace light' zorgt voor een splijtzwam binnen het gemeentebestuur van Vilvoorde en Machelen. Blijkt dat beide sp.a-burgemeesters zélf aan tafel gezeten hebben met Uplace om een alternatief te zoeken, zonder medeweten van de het college. De leden van beide colleges zijn niet gediend met de escapade.

Uplace light, zeg maar een afgeslankte versie van het veelbesproken winkelcomplex in Machelen, is de inzet van alweer een flinke portie gekibbel tot op het hoogste (Vlaamse) echelon. Hoofdrolspelers zijn niet toevallig oppositiepartijen Groen en sp.a enerzijds en N-VA anderzijds. Volgens hen was het Vlaams minister van Economie Philippe Muyters die actief geijverd heeft voor Uplace light, maar uit de verslagen van de stuurgroep die werden vrijgegeven, blijkt nu dat er parallelle gesprekken zijn geweest tussen Uplace en burgemeesters Hans Bonte (sp.a) van Vilvoorde en Jean-Pierre De Groef (sp.a) van Machelen.





Dat Bonte aan tafel heeft gezeten met Uplace doet de wenkbrauwen fronsen bij Open Vld-schepen Jo De Ro. Vilvoorde verzet zich immers al jaren tegen de komst van het winkelcomplex. De Ro is dan ook niet te spreken over de démarche van zijn burgemeester. Hij zegt dat Bonte 'soloslim' heeft gespeeld. "Ik was niet op de hoogte van deze gesprekken en ben zwaar ontgoocheld. Dit is een gigantisch politiek probleem voor onze stad. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de redenen waarom onze burgemeester daar aan tafel is gaan zitten."





"Tégen nieuw plan"

Bonte bevestigt dat hij tot tweemaal toe contacten heeft gehad over 'Uplace light'. "Die kwamen telkens tot stand op hun vraag en op aandringen van de burgemeester van Machelen. Zij vertelden toen dat ze een alternatief project uitgewerkt hadden, omdat het oorspronkelijke plan door het verwachte vernietigingsarrest van de Raad van State niet meer zou kunnen gerealiseerd worden. Ik ben gaan luisteren, maar ik heb meteen duidelijk gemaakt dat Vilvoorde zich ook tegen dit plan zou verzetten. Ik heb overigens schepen Jo De Ro telkens op de hoogte gebracht van deze contacten. Het is de hoogste tijd dat de Vlaamse regering een punt zet achter het Uplace-verhaal in plaats van dat men zoals nu het parlement misbruikt door met documenten tweedracht te zaaien."





Neutraliteit onder druk

Ook Machels schepen Marco Verberckmoes (Groen), die nochtans in dezelfde fractie zit als burgemeester De Groef, toont zich misnoegd. "We werden pas enkele weken geleden over 'Uplace light' geïnformeerd door de burgemeester. Het kan niet dat Machelen hierover met Uplace praat, omdat het gemeentebestuur in neutraal moet blijven." Ondanks het feit dat de gemeenteraad tien jaar geleden unaniem de komst van Uplace goedkeurde, stelt Verberckmoes zelf 'geen fan te zijn van het shoppingcentrum'. De Groef (sp.a) zelf geeft toe dat hij enkele maanden geleden gevraagd heeft om samen rond de tafel te zitten. "Het is mijn taak als burgemeester om een compromis te zoeken in een dossier dat vast zit. Over de inhoud van dat onderhoud wil ik niets kwijt, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen", aldus De Groef.