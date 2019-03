‘Skoetefest’ viert zevende editie met extra podium DBS

20 maart 2019

12u16 0 Vilvoorde Al voor de zevende keer organiseert de leiding Scouts en Gidsen Vilvoorde komende zaterdag 23 maart een mini-festival onder de naam ‘Skoetefest’. “Het grootste Vilvoordse evenement voor en door jongeren”, maakt de organisatie zich sterk.

Skoetefest onderscheid zich van andere fuiven door verschillende muziekgenres te brengen verspreid over meerdere podia, en dat met maar liefst twintig artiesten.

“Het evenement is doorheen de jaren sterk gegroeid. Deze editie voegen we met trots een vierde stage toe aan de affiche”, klinkt het bij de scouts en gidsen.

Hiervoor wordt samengewerkt met ‘Break The Silence’, een Brussels collectief dat bekend staat om haar alternatieve elektronische muziek. Speciaal aan dit nieuwe podium is dat de locatie ervan strikt geheim blijft. Bezoekers van Skoetefest worden uitgenodigd om zelf op zoek te gaan naar deze ‘Secret Stage’.

Verder bestaat de line-up van het festival uit een mooie mix van zowel grote namen als lokaal talent. De DJ’s die op de mainstage draaien zijn voor veel Vilvoordenaren geen onbekenden, vele zijn talenten uit de streek.

Place to be is het ruiterijcomplex in Domein Fonteinen, zaterdag vanaf 21 uur. Vrijdag 22 maart is er ook al het Skoetekafee met verschillende dj’s vanaf 17 uur.

www.skoetefest.be/nl/tickets