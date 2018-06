"Saoedische vlag moet weg uit Wereldbekerstraat" 12 juni 2018

02u41 2 Vilvoorde Vlaams Belang wil dat de Saoedische vlag in de Guldenschaapstraat - de 'Wereldbekerstraat' - verdwijnt.

Toen de straat vorige week maandag door zowat achthonderd schoolkinderen omgetoverd werd tot de 'Wereldbekerstraat', kreeg ook de Saoedische vlag een prominente plaats, naast de vlaggen van de 31 andere deelnemende landen. "Maar Saoedi-Arabië voert in Jemen een moorddadige oorlog die al duizenden burgers het leven kostte", zegt VB-lijsttrekker Jurgen Van Duyse. Ook de "agressieve godsdienstige tekst" en "het zwaard dat symbool staat voor de verspreiding van de islam" zijn Vlaams Belang een doorn in het oog. De partij vraagt de organisatoren van de Wereldbekerstraat en de stad dan ook om "uit respect voor de slachtoffers" de Saoedische vlag te verwijderen.





Maar mede-initiatiefnemer Sven Corbeel hoort het in Keulen donderden. "Hier gaan wij ons niet mee bezighouden", reageert hij. "Wij hebben dit initiatief genomen voor de kinderen en de supporters. Als dat land mag deelnemen aan het Wereldkampioenschap, dan is dat voor ons voldoende. Die vlag blijft dus gewoon hangen."





Ook burgemeester Hans Bonte (sp.a) laat weten dat hij er niet aan denkt om de vlag te laten verwijderen. "Sport en politiek moet men scheiden. De Wereldbeker verenigt mensen net. Bovendien gaat het hier ook om een particulier initiatief." (DBS)