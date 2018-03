"Overlast parkings verschuift naar Peutie" NA CONTROLES OP E40: BONTE WIL ÓÓK BEWAKING OP PARKING LANGS E19 ROBBY DIERICKX

03 maart 2018

02u44 0 Vilvoorde Nu de politie en een privébewakingsfirma forse controles op transmigranten op snelwegparkings in Groot-Bijgaarden en Jabbeke uitvoeren, verhuist de problematiek volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte naar de parking langs de E19 in Peutie. Die staat afgeladen vol met vrachtwagens en de omheining werd er al stuk geknipt. Bonte eist permanente camerabewaking en politietoezicht.

Sinds enkele weken staan de federale politie en een privéfirma in voor de bewaking van een vijftal snelwegparkings langs de E40. Die maatregel is het gevolg van de vele migranten die zich in vrachtwagens verstoppen om zo in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Omdat de transmigranten steeds agressiever worden om hun doel te bereiken, besloot minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de controles op parkings in te voeren. "Allemaal goed en wel, maar sinds die controles langs de E40 begonnen zijn, merken we dat de parking langs de E19 in Peutie elke nacht afgeladen vol staat met vrachtwagens", zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a). "Sommige chauffeurs blijven er soms dagenlang staan. Daardoor wordt het parkeerterrein omgetoverd tot een grote vuilnisbelt. Het zwerfvuil is er niet meer te overzien."





Omheining stuk geknipt

Maar nog volgens Bonte zijn er aanwijzingen dat transmigranten hun weg naar Peutie gevonden hebben. "De omheining die de parking van de achtergelegen Grensstraat scheidt, is op bepaalde plaatsen stuk geknipt", klinkt het. "Zo geraak je vlot via die Grensstraat naar de snelwegparking. Ik vrees dat de parking in Peutie dan ook een nieuwe hotspot voor transmigranten wordt, als dat nu al niet het geval is."





De burgemeester wil vermijden dat vrachtwagenbestuurders binnenkort ook aangevallen worden in Peutie, en vraagt minister Jambon om het terrein continu in de gaten te houden. "In eerste instantie via camerabewaking", luidt het. "Daarmee kan de zwerfvuilproblematiek al teruggedrongen worden. Maar daarnaast zijn er ook controles op het terrein nodig. Als dat op vijf parkings langs de E40 kan, dan moet dat ook in Peutie kunnen. Ik heb de minister hierover al een paar keer aangesproken en hoop dat er snel ingegrepen wordt."





Controles uitbreiden

"Als blijkt dat er inderdaad een probleem is, dan kan de parking van Peutie zeker mee opgenomen worden in ons actieplan", aldus minister Jambon. "Elke nacht worden vijf verschillende parkings bewaakt door een privéfirma en door de politie. De locaties kunnen voortdurend veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat lokale besturen ons duidelijk maken waar er zich een probleem stelt."





Bewakingscamera's

Wat de bewakingscamera's betreft, is het Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) die hierover een beslissing moet nemen. "We bekijken momenteel welke maatregelen we kunnen nemen", klinkt het bij hem.