"Opnieuw burgemeester of helemaal niks meer" HANS BONTE ZEGT POLITIEK VAARWEL ALS HIJ SJERP ZOU MISLOPEN DIMITRI BERLANGER

24 april 2018

02u53 0 Vilvoorde Hans Bonte (sp.a) kiest definitief voor Vilvoorde. In 2019 zet hij een punt achter zijn carrière als federaal volksvertegenwoordiger. Met frisse tegenzin, want Bonte moet zich schikken naar het cumulverbod van zijn partij. Zonder ongelukken maakt hij een goede kans om de sjerp opnieuw binnen te halen.

Bonte heeft naar eigen zeggen na lang wikken en wegen beslist om een punt te zetten achter zijn politieke carrière in de Wetstraat. "Het is en blijft een ongelooflijk voorrecht om volksvertegenwoordiger te mogen zijn in het federaal parlement. Het feit dat ik dit zes legislaturen lang kon doen, maakt van mij een zondagskind. Ik zal mijn mandaat tot aan de volgende parlementaire verkiezing in 2019 opnemen, nadien zal ik me nationaal niet langer verkiesbaar stellen."





Uitdagingen

De keuze voor een lokaal mandaat laat Bonte toe alles op alles te zetten voor zijn stad. "Burgemeester zijn vraagt meer van een mens dan parlementair maar het is boeiender en geeft meer voldoening. Ik wil mij voor de volle honderd procent inzetten op de grote en moeilijke uitdagingen waarvoor Vilvoorde voor staat. Uitdagingen die eerder toe- dan afnemen. Vilvoorde blijft met voorsprong de snelst groeiende stad van Vlaanderen, kent de allerhoogste diversiteit van alle Vlaamse steden en is de kampioen van het aandeel jongeren in de bevolking. Wanneer je op basis van de recente Vlaamse cijfers Vilvoorde vergelijkt met de dertien erkende centrumsteden, is het niet alleen onbegrijpelijk en onrechtvaardig maar ronduit beschamend dat Vilvoorde niet de middelen krijgt waarop het recht op heeft en tot op vandaag geen erkenning geniet als centrumstad."





Geen middenweg

Wellicht zal de volgende Vlaamse regering deze knoop definitief moeten doorhakken in 2019. "Ofwel laat men deze mooie, fiere stad aan zijn lot over en belandt het in de rij van Brusselse gemeenten met de bijbehorende bestuurlijke chaos, ofwel helpt men het stadsbestuur om Vilvoorde uit te bouwen tot een hedendaagse moderne stad met voldoende voorzieningen aan de rand van de hoofdstad. Er is geen middenweg."





Als lijsttrekker zal Bonte worden voorgedragen op een open sp.a-groen lijst. Zonder ongelukken zit hij in pole-position om zichzelf in oktober nog eens zes jaar op te volgen. Mocht het toch nog mislopen, zal hij ook niet plots op een verkiesbare plaats opduiken bij de parlementsverkiezingen in 2019. "Dan stopt mijn politieke carrière. Ik zal ontgoocheld zijn maar dan ga ik een andere uitdaging in het leven zoeken. Een plan B heb ik vandaag nog niet"