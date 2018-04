"Ontoelaatbaar dierenleed op jaarmarkt" 25 april 2018

De 156ste editie van de jaarmarkt was een groot feest. Maar niet voor de dieren. "Die werden beestachtig behandeld", vindt Linda Moreels, die met haar verzuchtingen heel wat bijval oogstte op sociale media. Moreels, die zich al langer inzet voor onder meer zwerfkatten in de Zennestad, heeft intussen ook haar beklag gedaan bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). "Het gaat onder meer om het onnodig slaan met een stok, duwen en porren van runderen en paarden. En wat doet een drachtige merrie in die drukte? Kleine geitjes stonden zonder beschutting in de volle zon. Ik heb nergens ook maar een kom met water zien staan. Blokstaarten bij paarden waren ook opnieuw te zien terwijl dit verboden is. Het is tijd dat dierenrechten worden opgenomen in de grondwet en dat er een echte dierenpolitie komt. Het organiseren van dergelijke jaarmarkten en keuringsprijzen is gewoon niet meer van deze tijd."





Schepen Viviane Schaessens (N-VA) weerlegt de kritiek. "Het verbod op blokstaarten bij paarden tijdens keuringen is nog niet in voege. De controlerende dierenarts heeft ook geen enkel geval van dierenleed vastgesteld. Wat de geitjes betreft: die stonden welgeteld één uurtje in de zon." (DBS)