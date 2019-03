“Nog deze zomer pop-up bar in Melkhuisje” Stad zoekt kandidaten die jaar lang horecazaak willen uitbaten in Hanssenspark Dimitri Berlanger

31 maart 2019

11u58 0 Vilvoorde De stad is op zoek naar kandidaat-uitbaters voor een pop-up bar in het Hanssenspark. Die zou in het fameuze Melkhuisje moeten komen dat zes jaar geleden nog door vandalen in brand werd gestoken. De aanbesteding voor de renovatiewerken is lopende. “Het wordt een race tegen de tijd maar we maken ons sterk dat het Melkhuisje inclusief groot terras deze zomer al een trekpleister kan worden”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Het Melkhuisje is eigendom van stad Vilvoorde en is het voormalige clubhuis van tennisclub Tenvil. In 2013 werd een groot deel van het pand vernield door brandstichtende vandalen. Destijds had het huisje en het bijhorende park een negatieve connotatie door de vele hangjongeren, het druggebruik en rondslingerend afval in de buurt. In de jaren die volgden, rees het plan om er een brasserie in onder te brengen, maar ook na lang zoeken werd geen kandidaat-uitbater gevonden.

“Daar zijn we nu dan ook vanaf gestapt”, zegt burgemeester Bonte. “We vinden maar geen geschikte kandidaat en ons geduld raakt op. We willen dat het Melkhuisje dit jaar nog een invulling krijgt. De aanbesteding voor de renovatie is lopende. Zowel isolatie, dak als nutsvoorzieningen moeten aangepakt worden. Het wordt kort dag maar we geloven dat het toch realistisch is dat er tegen de zomer al een pop-up bar kan openen en dat voor de periode van net geen jaar. We kiezen voor dit concept om leven in het park te brengen maar ook om te bewijzen dat die locatie een trekpleister is en dus ook leefbaar op lange termijn. Op die manier hopen we dat er daarna toch een permanente horecazaak kan openen.”

Er wordt ook een grote terrasoppervlakte van 200m2 voorzien tussen Het Melkhuisje en de speeltuin. Dat is voor rekening van het Agentschap Natuur en Bos. “Zij hebben de voorbije jaren voor een grote make-over gezorgd van het park. Dat heeft wel wat lang geduurd doordat er op een gegeven moment sprake was van een blokkage onder meer door een conflict met een aannemer. Maar nu zitten we terug op koers. Paden zijn heraangelegd, oude en zieke bomen verwijderd,… Het Hanssenspark opnieuw omtoveren tot een aangenaam en groen rustpunt in het stadscentrum was dan ook het uitgangspunt van de grootscheepse werken die al in maart 2015 begonnen. Deze pop-up bar moet het Hanssenspark nog wat aantrekkelijker maken. Ook de nabijheid van een speeltuin en de fietsroute ‘Van basiliek tot basiliek’ die er passeert zijn uiteraard extra troeven.”

De stad voorziet 300.000 euro voor de renovatie van het Melkhuisje. Kandidaten om een horeca-activiteit in het Melkhuisje in het Hanssenspark moeten een offerte indienen vóór 14 mei. Een jury zal zich vervolgens buigen over welke kandidaat het best aan de gestelde criteria voldoet.